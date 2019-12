Messaggio del Cardinale Petrocchi alla comunità per il Natale 2019

in entrambi i casi, non è precisato se “l’atteggiamento contro” nasce dall’essere in torto o dall’aver ragione. Nella logica di Dio ciò che conta è amare: e fare tutto il possibile per riconciliarsi con il fratello. Agendo così verranno poste le condizioni per ristabilire l’equità e l’ordine violato: allora il torto sarà riparato e la verità sarà riconosciuta. Solo quando c’è la carità, infatti, si può dare a ciascuno ciò che gli spetta (cfr. Rm 13,7). Altrimenti c’è punizione, risarcimento, ritorsione, rivincita o vendetta: ma non c’è, in senso pieno (cioè evangelico) giustizia, che va sempre coniugata con la misericordia.

Dunque, guardiamoci dentro, scrutiamo i nostri archivi mentali ed emotivi: identifichiamo “coloro” verso i quali - dopo aver puntato il dito “contro” - dobbiamo tendere una mano amica. Permettetemi di suggerirvi un metodo facile per arrivare ad individuare rapidamente i soggetti a cui assegnare la precedenza: lasciamoci guidare dal “sentimento- no” che, come un segnale di allarme, scatta quando evochiamo un nome o un evento. Più è acuta la nota stridente che avvertiamo dentro, meglio identifichiamo “chi” o “cosa” dobbiamo raggiungere con un “sovrappiù di amore”.

Se ci capita di sperimentare l’opposizione violenta del nostro “uomo vecchio” (cfr. Ef 4, 20-24), che “non pensa secondo Dio ma secondo gli uomini” (Mc 8,33), non scoraggiamoci, sapendo che «è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo» (Tt 2, 11,12). Non crediamo alla voce che ci induce a ritenere che vivere così è impossibile: perché «quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio» (cfr. Lc 18,27).

Ma se l’impegno che ci assumiamo in questo Natale è quello di fare posto al “Signore-che-viene”, accogliendoLo negli altri, stiamo bene attenti a non commettere l’errore di rifiutarLo in noi stessi, perché non ci accettiamo. La misericordia, se non la usiamo nei nostri confronti, non potremo offrirla al prossimo. Se infatti non “ci” vogliamo bene, facendo spazio al Signore che ci abita, come possiamo amare gli altri o pretendere di essere amati?

Se non siamo in pace con noi stessi e con il nostro passato (con quello che siamo e vorremmo non-essere; con quello che non-siamo e avremmo voluto essere!), non possiamo diventare costruttori di pace. Se non sto bene con me, perché non sono riconciliato dentro, non posso aiutare altri a trovare le vie della buona relazione. Nel giudizio che esprimiamo nei nostri confronti rischiamo di cadere in due opposti estremismi: o ci assolviamo, sempre e comunque; o diventiamo censori spietati di noi stessi. Solo riconoscendo e accogliendo Gesù presente-in-noi possiamo camminare sul delicato crinale dell’auto-valutazione, facendo la verità nella carità, senza scivolare nei precipizi del lassismo etico o del rigorismo moralistico.

Facciamo dunque “Natale nell’anima”, imparando a dire: “mi accetto, anche se non mi piaccio, e mi impegno a migliorare, nonostante gli errori in cui cado, perché pure in me c’è Gesù-che-viene”. In Lui, «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14), «luce vera che illumina ogni uomo» (Gv 1,9), mi è dato il “potere” di attuare l’ “esodo” dal “me-negativo” e di camminare verso la completa realizzazione come figlio di Dio (cfr. Gv 1,12).

Ecco, dunque, i due versanti dinamici della stessa carità, che ci impegniamo a vivere in questo Natale: fare posto, dentro di noi, a Gesù-che-viene-negli-altri e portare gli altri ad incontrare Gesù-che-dimora-in-noi, ricordando sempre che Gesù è nato nella nostra precarietà: dunque, nelle situazioni di debolezza e di negatività che ci portiamo addosso o che vediamo nel prossimo.

Da questa prospettiva discende anche l’impegno, personale e comunitario, a dirigerci con passo deciso verso le “periferie esistenziali”, cioè verso i luoghi e le condizioni della “indigenza”: spirituale, sociale e materiale. Per esortarvi a manifestare,