Messina Denaro, il tesoro della droga scoperto: sequestri milionari in nove Paesi

La Dda di Palermo coordina un blitz internazionale: tre arresti e beni per oltre 200 milioni ricondotti al narcotraffico dagli anni Ottanta secondo l’accusa mafiosa.

Un patrimonio da oltre 200 milioni di euro, costruito secondo gli inquirenti attraverso il reimpiego dei proventi del narcotraffico e schermato da una rete di società e disponibilità finanziarie distribuite in più Paesi. È il quadro emerso dall’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed eseguita dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Il blitz ha portato all’arresto di tre persone, accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Contestualmente sono stati sequestrati beni, società e conti per un valore stimato superiore ai 200 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta, secondo la ricostruzione degli investigatori, ci sarebbe un vasto sistema di reinvestimento dei capitali accumulati fin dagli anni Ottanta, quando i traffici di droga avrebbero alimentato le casse riconducibili all’area criminale legata a Matteo Messina Denaro.

Le indagini, coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Vito Di Giorgio, hanno assunto una dimensione internazionale. Gli accertamenti hanno interessato, oltre all’Italia, anche Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna, in particolare le località di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs.

La collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia straniere avrebbe consentito di seguire il percorso dei capitali, individuando strutture societarie e disponibilità economiche ritenute funzionali a occultare la reale provenienza del denaro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nella caserma Mazzarella della Guardia di Finanza, alla presenza del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.