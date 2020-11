Metalmeccanici in piazza a Teramo per lo sciopero di settore

In occasione dello sciopero nazionale del settore, metalmeccanici in piazza a Teramo con una manifestazione che ha riacceso i riflettori sulle quattro maggiori vertenze del territorio: l'Atr di Colonnella, la Selta e la Betafence di Tortoreto, la Veco di Martinsicuro dove sono a rischio in totale oltre 400 posti di lavoro.

"Oggi siamo qui per manifestare per il rinnovo del contratto metalmeccanici - ha detto il segretario regionale Fiom Alessandro Fegatelli - e abbiamo scelto Teramo perché sul territorio si registra una situazione di forte incertezza e forte crisi".

A destare preoccupazione sono soprattutto le quattro principali vertenze, con la Betafence come simbolo, rispetto alle quali Fiom Cgil e Fim Cisl hanno stigmatizzato ancora una volta le mancate risposte da parte delle istituzioni.

"Per quanto riguarda la Betafence domani ci sarà il tavolo ministeriale online - ha aggiunto il segretario interregionale Fim Cisl Abruzzo e Molise Marco Boccanera - Speriamo di trovare una soluzione definitiva per salvare i 155 lavoratori"