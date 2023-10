Meteo: Anticiclone Africano Porta un Caldo Anomalo con Picchi di 32/33°C

L'Europa si prepara a vivere un'insolita anomalia meteorologica mentre l'anticiclone africano si impadronisce della scena, portando temperature estive eccezionalmente alte per questa stagione. Mentre nell'Europa orientale sono previste nevicate a quote basse, il comparto centrale e occidentale, dall'Italia fino alle Isole Britanniche e alla Germania, è destinato a un prolungato periodo di caldo straordinario.

L'anticiclone africano si estenderà verso latitudini insolitamente elevate, portando stabilità e temperature fino a 10°C superiori alla media. Questa condizione meteo sarà prevalente per tutto il weekend e l'inizio della prossima settimana, garantendo sole predominante. Tuttavia, al mattino, sulle pianure e nei fondi valle, potrebbero verificarsi nebbie dovute all'alta umidità dell'aria.

Successivamente, a partire da martedì e fino a giovedì, questa configurazione potrebbe subire una modifica a causa dell'avvicinarsi di una depressione atlantica verso il mare del Nord. Ciò spingerà l'anticiclone verso est. Inizialmente, il caldo anomalo si estenderà anche alla Scandinavia meridionale, al Baltico, alla Polonia e a parte della Russia, mentre il Regno Unito vedrà l'arrivo di piogge e un clima più autunnale.

Tuttavia, per l'Italia, almeno fino a mercoledì, non sono previsti cambiamenti significativi, con condizioni di stabilità e caldo anomalo. Solo da giovedì e venerdì, a causa dell'avvicinamento del fronte della saccatura atlantica, potrebbero verificarsi infiltrazioni umide nel settentrione dell'Italia, con un aumento delle nuvole e possibili fenomeni sporadici, soprattutto nelle zone alpine e prealpine. Anche se le temperature potrebbero scendere leggermente, rimarranno comunque ben al di sopra delle medie stagionali. In sintesi, ci aspetta almeno una settimana di tempo stabile e caldo estivo, con nebbie e foschie al mattino nelle zone pianeggianti e temperature massime notevolmente superiori alla norma.