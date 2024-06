Meteo: Anticiclone in Arrivo, Clima Sempre Più Estivo

Nei prossimi giorni si prevede un rafforzamento dell'anticiclone sul Mediterraneo, portando un clima sempre più estivo sull'Italia. Fino a mercoledì, il Paese sperimenterà una variabilità locale, ma da giovedì il bel tempo e le temperature in aumento domineranno la scena.

GRADUALE AUMENTO DELLA PRESSIONE SUL MEDITERRANEO

Il vortice attualmente sull'Italia centro-settentrionale si sposterà verso i Balcani martedì, permettendo un graduale rinforzo della pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Tuttavia, fino a mercoledì, una blanda circolazione di correnti occidentali manterrà una certa instabilità diurna, specialmente sulle zone alpine. Un corpo nuvoloso proveniente dal Nord Africa potrebbe causare qualche disturbo nelle regioni meridionali tra martedì sera e mercoledì, con annuvolamenti e locali piovaschi.

Da giovedì, l'anticiclone riceverà un'ulteriore spinta dalle latitudini afro-mediterranee, stabilizzando il tempo e aumentando le temperature verso valori estivi.

PREVISIONI METEO DETTAGLIATE

Martedì: Al Nord, mattinata con poche nubi, aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone alpine e appenniniche con rovesci o temporali locali, che potrebbero sconfinare verso le alte pianure lombardo-venete e friulane e dall'Appennino alla Via Emilia. Al Centro, soleggiato al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio sui rilievi appenninici con rovesci su Toscana e Lazio-Abruzzo. Al Sud, prevalentemente soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano lungo l'Appennino. In Sardegna, soleggiato con variabilità diurna sulle zone interne e isolati rovesci. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì: Al Nord, soleggiato al mattino salvo addensamenti in Liguria e Friuli VG. Nubi in aumento nel pomeriggio sulle zone montuose con piovaschi su ovest Piemonte e Prealpi venete e friulane. Al Centro, soleggiato con variabilità pomeridiana lungo l'Appennino e rovesci su Lazio-Abruzzo. Al Sud, nuvoloso su Sicilia e Calabria con deboli piovaschi in esaurimento dal pomeriggio. In Sardegna, stabile e soleggiato. Temperature in lieve aumento.

Giovedì: Tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia, con qualche annuvolamento in Liguria e variabilità pomeridiana sulle Alpi con brevi rovesci. Temperature in netto aumento, su valori estivi.

Venerdì: Variabilità pomeridiana sulle Alpi con locali brevi rovesci, altrove soleggiato con temperature in ulteriore aumento, raggiungendo punte di 34/35°C su isole maggiori e Puglia.

TENDENZA SUCCESSIVA

Durante il weekend, è possibile un graduale indebolimento dell'anticiclone sulle regioni settentrionali, con un aumento delle piogge e dei temporali, soprattutto domenica sulle zone alpine. Sul resto d'Italia, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento.