Meteo: Grandine e Nubifragi a Fine Maggio, Temporali e Calo Termico in Arrivo

Nord Italia: Piogge e rovesci già dal mattino su Lombardia e Triveneto, con temporali dal pomeriggio che si estenderanno dalle zone alpine e prealpine verso la pianura e fino all'Emilia Romagna. Anche al Nordovest aumenterà l'instabilità, con temporali previsti in Piemonte, specialmente nel centro-nord. Sono attesi fenomeni forti, con possibili grandinate e nubifragi locali su pedemontane e alte pianure centro-orientali.

Centro Italia: Instabilità crescente sulle regioni adriatiche, con piogge e temporali dal pomeriggio sul settore marchigiano. Possibili fenomeni isolati dal pomeriggio nelle zone interne della Toscana e localmente in Umbria, mentre il restante settore tirrenico sarà più soleggiato.

Sud Italia: Variabilità in Appennino e sul Salento, con possibilità di brevi rovesci in attenuazione serale. Altrove, prevalenza di sole e condizioni asciutte. In Sardegna, previsto tempo prevalentemente soleggiato.