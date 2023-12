Meteo Immacolata: Debole Perturbazione in Arrivo, Coinvolte Diverse Regioni

Il tempo nell'Immacolata sarà caratterizzato dal transito di una perturbazione atlantica, portando con sé qualche pioggia e neve su alcune regioni italiane. Sarà soprattutto la Sardegna ad essere interessata, mentre al Nordovest si verificheranno fenomeni deboli, ma con la possibilità di nevicate anche in pianura sul Piemonte.

Una breve parentesi anticiclonica ha interessato buona parte dell'Italia nel corso della settimana, tuttavia, una locale residua variabilità si attarderà fino a giovedì su alcune aree del Sud e del medio Adriatico. Nel frattempo, dall'Atlantico si prepara a raggiungere l'Italia una nuova perturbazione, già nel giorno dell'Immacolata.

Tuttavia, con gli ultimi dati disponibili, il fronte sembra meno incisivo rispetto alle prospettative di ieri. Il centro del vortice che lo guiderà si sposterà da Corsica e Sardegna verso la Tunisia nel corso della giornata, seguendo una traiettoria più ad ovest rispetto alle previsioni precedenti. Ciò comporterà un peggioramento più attenuato, con rischio di nevicate fino in pianura nel Piemonte, specialmente su Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Alcune nevicate più consistenti si verificheranno su Alpi Marittime e Liguri.

Nel dettaglio, per venerdì 8 dicembre, al Nord le nuvole aumenteranno rapidamente già al mattino, con qualche pioggia in Liguria e nevicate sull'entroterra di Ponente dai 200 metri. Si prevedono deboli nevicate fino in pianura sul Piemonte, più frequenti su Cuneese, Astigiano e Alessandrino, con tratti misti a pioggia nel settore settentrionale. Al Centro, nubi in aumento sulle regioni tirreniche porteranno qualche debole pioggia sulla Toscana settentrionale, con spruzzate di neve sull'Appennino dagli 800 metri. Sarà più soleggiato su Umbria e regioni adriatiche. Al Sud, cielo offuscato da velature e strati alti in ispessimento da ovest verso est, con qualche pioggia su Trapanese e Agrigentino in serata. In Sardegna, rapido peggioramento con piogge e rovesci in estensione da ovest ad est, più frequenti sul versante tirrenico. I venti si rinforzeranno da sudest sui bacini occidentali, e le temperature caleranno al Nordovest, in Sardegna e in Toscana.