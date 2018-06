Meteo Italia: Estate a singhiozzo, venerdì BREAK TEMPORALESCO; rischio fenomeni intensi

Giungono ulteriori conferme sull'indebolimento dell'anticiclone delle Azzorre nella giornata di venerdì, per la discesa di un fronte freddo direttamente dal Circolo Polare Artico fin sul cuore dell'Europa centrale.

I primi effetti si faranno sentire da giovedì sera con qualche rovescio o temporale, che nella notte dovrebbero estendersi progressivamente sul Nordest.

Venerdì il fronte freddo, pur attenuato, dovrebbe attraversare l'Adriatico portando rovesci e temporali dapprima su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, in estensione ad Appennino e centrali adriatiche, tra sera e notte anche su basso versante adriatico.

Ai margini Nordovest e tirreniche con fenomeni molto più isolati.

Rischio temporali localmente intensi, a carattere di nubifragio o con grandine e raffiche di vento, soprattutto su pianura di Veneto e Friuli, mantovano, Emilia orientale, Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, nella notte su sabato anche tra Molise e Puglia.

TEMPERATURE IN NETTO CALO SULLE ADRIATICHE, VENTI IN RINFORZO - Le temperature saranno così in decisa diminuzione con rotazione e rinforzo dei venti di bora e grecale sull'Adriatico a partire da Nord, poi gradualmente anche Ligure e medio-alto Tirreno, Mastrale tra le Isole Maggiori.

Il calo termico sarà più sensibile lungo i versanti adriatici dove si potranno perdere anche oltre 6-8°C.

Entro il weekend il tempo tenderà a migliorare salvo residui strasichi al Sud.

Situazione estremanente dinamica ed evolutiva, seguire tutti gli aggiornamenti.

