Meteo Italia: Persistono Rovesci e Temporali su Alcune Regioni

L'Italia continua a essere influenzata da un regime di instabilità meteorologica, concentrata soprattutto nelle regioni centrali e meridionali del Paese. Una circolazione depressionaria alimentata da correnti fresche provenienti dal Nord Europa continua a causare episodi di instabilità su diversi territori italiani.

Durante la notte, si sono verificati rovesci sparsi, con qualche spruzzata di neve sulle cime dell'Appennino oltre i 1100 metri. Al mattino, le precipitazioni persistono soprattutto in Abruzzo, mentre i fenomeni più significativi si concentrano sulle regioni meridionali.

Nel dettaglio, si registrano rovesci sul Gargano e temporali tra Campania, Calabria e nord Sicilia, con accumuli pluviometrici fino a 25mm nella notte sul Vibonese e neve sulle montagne di Sila e Aspromonte oltre i 1200/1300 metri.

Nelle prossime ore, al Nord si prevede bel tempo, con qualche addensamento sulle Alpi occidentali e deboli nevicate sui confini svizzeri oltre i 1200 metri. Al Centro, si osserva una generale variabilità con piogge nelle zone interne adriatiche, Umbria e sull'Appennino Toscano, in attenuazione nel pomeriggio e sera, con spruzzate di neve sopra i 1300/1400 metri.

Al Sud, l'instabilità persiste con piogge e temporali più frequenti sulla Calabria tirrenica e la Lucania, con fenomeni localmente forti e grandinate, in attenuazione serale. Neve sull'Appennino scende fino a 1300 metri. In Sardegna, variabilità con possibili piovaschi nella prima parte della giornata sul versante occidentale. I venti soffiano tesi da ovest e nordovest. Le temperature sono in aumento al Centro-Nord, in ulteriore calo al Sud.