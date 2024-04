Meteo Italia: Ponte del 1° Maggio sotto il Segno del Peggioramento, Rischio Temporali

L'atteso Ponte del 1° Maggio si preannuncia con un mutamento repentino delle condizioni meteorologiche sull'Italia. Dopo una giornata di lunedì all'insegna del sole prevalente, da martedì è previsto il ritorno della pioggia, con la possibilità di forti temporali soprattutto nella giornata di mercoledì.

L'arrivo di correnti artiche verso l'Europa occidentale non garantisce un miglioramento stabile del tempo sull'Italia, almeno non a lungo termine. L'alta pressione proveniente dalla saccatura atlantica, che si è mantenuta sul Mediterraneo, sarà presto soppiantata dall'arrivo di un vortice ciclonico dalle Baleari alla Sardegna, per poi estendersi su gran parte del territorio italiano proprio il 1° maggio.

La giornata di lunedì sarà la migliore della settimana, con un'espansione massima dell'anticiclone africano che garantirà cieli sereni quasi ovunque e temperature miti, con massime che potrebbero toccare i 25/26°C in diverse regioni.

Tuttavia, già da martedì il tempo comincerà a cambiare con l'avvicinarsi del minimo ciclonico. Nella seconda parte della giornata, le prime piogge e i primi temporali potrebbero interessare le Isole maggiori e il Nordovest, mentre il resto d'Italia godrà ancora di ampio soleggiamento e temperature in lieve aumento, con punte massime fino a 26/27°C, localmente anche 28°C. Lo scirocco comincerà a farsi sentire sulle regioni occidentali.

Mercoledì 1° maggio, il minimo ciclonico dovrebbe estendersi su gran parte del territorio italiano, portando instabilità con piogge e temporali localmente intensi, accompagnati da una diminuzione delle temperature che torneranno nella media o leggermente al di sotto dopo il periodo sopra la media dei primi giorni della settimana. I venti saranno tesi dai quadranti meridionali.