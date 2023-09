Meteo Italia: Settimana all'insegna del maltempo, caldo persistente al Sud

"Una potente perturbazione atlantica si prepara a colpire diverse regioni, mentre il caldo estivo resiste nell'Italia meridionale."

Un'intensa svolta meteorologica attende l'Italia all'inizio della nuova settimana, con l'arrivo di un marcato fronte atlantico che porterà condizioni climatiche turbolente su diverse parti del paese. Dopo una breve tregua dal maltempo durante la giornata di domenica, ci si prepara ad affrontare una nuova perturbazione atlantica che farà la sua entrata in scena durante la giornata di lunedì. Questo fronte sarà il risultato della fusione tra la tempesta Jan, ancora attiva nell'Europa occidentale, e un vortice nord-atlantico che la catturerà, indirizzandola verso nord-est.

La caratteristica principale di questa perturbazione è la notevole quantità di umidità trasportata da Jan dall'Africa settentrionale, che si scontrerà con l'aria più fresca proveniente dall'Atlantico. Questa collisione preannuncia la possibilità di rovesci e temporali intensi, localmente con caratteristiche di nubifragio. È importante notare che la graduale ritirata della saccatura verso il nord Europa lascerà spazio all'alta pressione subtropicale che si instaurerà nel Mediterraneo centrale, facendo presumere che le regioni settentrionali saranno le più colpite.

Le correnti da sud-sudovest richiamate dal fronte avranno un ruolo cruciale nelle precipitazioni, concentrando l'attenzione principalmente sulle zone alpine e prealpine da ovest a est, le aree pedemontane e le medie-alte pianure, soprattutto nelle regioni comprese tra la Lombardia e il Triveneto. Tuttavia, fenomeni locali potrebbero estendersi fino alla pianura veneta. La costa ligure sarà altresì esposta a fenomeni meteorologici di rilevanza, mentre l'Emilia Romagna e la bassa Lombardia saranno meno colpite.

Per il resto della Penisola, il passaggio della perturbazione sarà relativamente inefficace, anche se qualche isolato piovasco è previsto sull'alta Toscana. Nel complesso, le condizioni saranno caratterizzate da alternanza di sole e nubi stratiformi senza piogge significative, con temperature ancora elevate al Sud, dove i termometri potranno toccare i 35/36°C. La ventilazione sarà sostenuta dai quadranti meridionali su Sardegna, medio-alto Tirreno e alto Adriatico, determinando mari mossi in queste zone, mentre altrove si prevedono venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Nella giornata di martedì, i residui del fronte passeranno ancora nel Centro, portando qualche piovasco isolato. Tuttavia, mercoledì vedrà l'espansione di un campo di alta pressione proveniente dall'Atlantico, garantendo condizioni soleggiate in tutto il Mediterraneo centrale. Le temperature, seppur in diminuzione, rimarranno superiori alle medie stagionali. Nel frattempo, la saccatura atlantica si rinforzerà grazie all'assorbimento dell'ex uragano Lee, preparando il terreno per una nuova perturbazione di notevole intensità che si avvicina all'Italia.