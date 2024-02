Meteo Italia: Un'imminente ritorno invernale per il Carnevale, ecco cosa ci attende

"Maltempo in arrivo con pioggia, neve abbondante e forte vento: Analisi dettagliata del cambiamento climatico"

L'inverno sembra finalmente deciso a farsi sentire in Italia, con un periodo di maltempo imminente che porterà pioggia copiosa, neve abbondante e forti venti. Dopo una prima parte stagionale caratterizzata da condizioni miti e spesso anticicloniche, il clima invernale sta per fare il suo ritorno in modo più deciso, anche se ci troviamo nel mese di febbraio.

Il cambiamento atmosferico sarà guidato da una depressione atlantica alimentata da acque relativamente calde, accompagnata da un considerevole flusso di vapore acqueo di origine tropicale. Questi fattori contribuiranno a creare un periodo prolungato di condizioni più tipicamente invernali. Nei primi giorni, le correnti miti provenienti dal nord Africa porteranno principalmente pioggia, compresi possibili temporali, e forti venti meridionali sull'Italia. La neve sarà limitata alle Alpi a quote medie, mentre altrove si escludono accumuli significativi, tranne sulle cime più elevate dell'Appennino.

Tuttavia, a partire dal 12 febbraio, il movimento della depressione verso l'Europa orientale richiamerà correnti fredde di matrice artica marittima sull'Italia. Questo cambiamento dovrebbe portare a una maggiore instabilità, con fenomeni più tipici dell'inverno e la neve che potrebbe tornare anche sull'Appennino centro-meridionale.

Per il periodo compreso tra il 15 e il 18 febbraio, l'analisi diventa più incerta, ma sembra che l'Italia rimarrà esposta a un flusso di correnti fredde di origine artica marittima o continentale, mantenendo così un regime invernale. In questo contesto, non sono da escludere episodi nevosi fino a quote basse. Si attendono ulteriori conferme mentre monitoriamo attentamente l'evolversi della situazione.