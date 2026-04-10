Meteo Italia, cambia tutto: sole fino a sabato poi arrivano piogge

La settimana si apre all’insegna della stabilità atmosferica, con la presenza dominante dell’anticiclone che garantisce condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte dell’Italia. Tuttavia, secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteo, questo scenario appare destinato a mutare già nel corso del fine settimana, con un graduale ritorno dell’instabilità.

Per la giornata di venerdì 10 aprile, il quadro si presenta generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Al Nord si registrerà un aumento delle nubi tra pomeriggio e sera, soprattutto su Lombardia e Triveneto, ma senza fenomeni significativi. Situazione simile al Centro, con cielo in prevalenza limpido e qualche velatura, mentre al Sud il tempo resterà stabile con sporadici addensamenti lungo il versante adriatico. Le temperature si manterranno miti, con massime comprese tra 18 e 24 gradi.

Nella giornata di sabato 11 aprile persisteranno condizioni di bel tempo, anche se non mancheranno annuvolamenti su Liguria, Toscana e Sardegna, più evidenti nelle ore mattutine e serali. Le temperature subiranno una lieve flessione al Nord, restando comunque su valori primaverili.

Il cambiamento inizierà a delinearsi da domenica 12 aprile, quando un aumento della copertura nuvolosa interesserà il Nordovest, preludio all’arrivo delle prime precipitazioni serali su Piemonte, Valle d’Aosta e ovest Lombardia. Altrove, il tempo rimarrà ancora in parte stabile, con cieli velati e temperature in leggero aumento al Centro-Sud.

L’inizio della nuova settimana vedrà un ulteriore peggioramento. Lunedì 13 aprile le piogge si estenderanno a diverse aree del Nord e del Centro, coinvolgendo anche tratti dell’Appennino e alcune zone del Sud. La tendenza proseguirà tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con condizioni più perturbate, precipitazioni diffuse e locali intensificazioni, specie sulle regioni tirreniche e sulle aree montuose.

Nel complesso, si prospetta quindi una fase inizialmente stabile ma seguita da un progressivo aumento della variabilità, con il ritorno di piogge e cieli nuvolosi a partire dal fine settimana, in particolare sulle regioni settentrionali.