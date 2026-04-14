Meteo Italia, settimana divisa: piogge poi svolta con sole diffuso

Instabilità diffusa nei primi giorni, poi graduale ritorno dell’alta pressione con clima più mite e condizioni più stabili su gran parte della Penisola.

La settimana si apre all’insegna della variabilità con condizioni instabili diffuse, ma con una tendenza verso un progressivo miglioramento grazie al ritorno dell’alta pressione. Secondo le più recenti proiezioni, il tempo resterà incerto fino a metà settimana, per poi lasciare spazio a una fase più stabile e soleggiata su gran parte dell’Italia.

Per mercoledì 15 aprile, al Nord si registrano ancora nubi irregolari con qualche piovasco sull’Emilia Romagna, mentre sulle Alpi prevale il sole. Al Centro persiste una certa instabilità lungo il versante adriatico, con piogge e rovesci, mentre altrove si alternano schiarite e fenomeni pomeridiani. Al Sud, condizioni variabili con maggiore instabilità sulla Sardegna e qualche rovescio nelle aree interne. Le temperature risultano in lieve aumento, con massime tra 18 e 22 gradi.

Per giovedì 16 aprile, il quadro migliora sensibilmente. Il Nord beneficia di condizioni generalmente soleggiate, con solo locali addensamenti e isolati fenomeni sui rilievi. Situazione simile al Centro, dove prevale il sole soprattutto sulle regioni tirreniche, mentre resta una lieve variabilità lungo l’Adriatico. Al Sud, invece, permangono condizioni a tratti instabili tra Sicilia e Calabria, mentre altrove il tempo si presenta più stabile.

La giornata di venerdì 17 aprile segna una fase più stabile su gran parte del Paese. Al Nord condizioni soleggiate con qualche nube pomeridiana sui rilievi, ma senza fenomeni significativi. Al Centro prevale il bel tempo, con locali piovaschi lungo l’Appennino, in particolare in Abruzzo. Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso, con modesta variabilità nelle ore centrali della giornata. Le temperature risultano in rialzo, con punte fino a 23-24 gradi.

Nel fine settimana, il tempo si mantiene nel complesso discreto ma con nuove possibili variazioni. Sabato 18 aprile si presenta generalmente stabile, con ampie schiarite al Nord e al Centro, mentre al Sud si segnala qualche pioggia sulla Calabria. Per domenica 19 aprile, invece, tornano condizioni più instabili soprattutto al Nord e lungo le aree appenniniche, con piogge deboli e diffuse tra Liguria, Veneto e zone interne del Centro.

La tendenza per lunedì 20 aprile conferma una nuova fase di variabilità, con precipitazioni soprattutto sulle aree montuose e appenniniche, mentre altrove si alternano nubi e schiarite. Nel complesso, la settimana evidenzia un’evoluzione dinamica, tipica della primavera, con un graduale passaggio da condizioni instabili a una fase più mite e soleggiata, prima di un nuovo lieve peggioramento.