Meteo Italia, svolta improvvisa: dall’anticiclone al ritorno della pioggia

Settimana stabile solo all’inizio, poi irruzione fredda e nuova fase instabile: temperature in calo, piogge diffuse e primavera sempre più dinamica

L’anticiclone continua a garantire condizioni di stabilità sull’Italia fino a giovedì, ma il quadro meteorologico è destinato a cambiare rapidamente. Le ultime proiezioni indicano infatti l’arrivo di un fronte freddo tra venerdì e il weekend, con effetti più evidenti lungo il versante adriatico e un generale calo delle temperature.

Nella giornata di mercoledì 8 aprile, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato su tutto il Paese. Al Nord si registreranno solo locali addensamenti tra Triveneto ed Emilia Romagna, mentre al Centro-Sud prevarranno condizioni stabili con qualche nube lungo l’Adriatico. Le temperature resteranno comprese tra 19 e 24 gradi, senza variazioni significative.

Anche giovedì 9 aprile sarà caratterizzato da tempo stabile, seppur con un anticiclone in progressivo indebolimento. Le nubi aumenteranno sulle regioni orientali, mentre il resto del Paese continuerà a beneficiare di ampie schiarite. Si noterà un primo lieve calo termico, soprattutto lungo l’Adriatico.

Il cambiamento arriverà con venerdì 10 aprile, quando il fronte freddo inizierà a interessare l’Italia. Il Nord resterà in gran parte asciutto, mentre al Centro e al Sud si svilupperà un peggioramento con piovaschi e rovesci, soprattutto tra Molise, Puglia e aree interne. Contestualmente, si assisterà a un rinforzo dei venti settentrionali e a un abbassamento più marcato delle temperature.

Nel fine settimana il tempo tornerà temporaneamente più stabile, ma già da domenica si intravedono nuovi segnali di variabilità. Le proiezioni a medio termine indicano infatti un ritorno a condizioni più instabili tra il 13 e il 20 aprile, con il Mediterraneo esposto a flussi più dinamici e a possibili ciclogenesi.

In questa fase, le precipitazioni potrebbero risultare più frequenti soprattutto al Centro-Sud, accompagnate da temperature più contenute o localmente sotto la media stagionale. Successivamente, verso la fine del mese, i modelli suggeriscono un possibile ritorno a condizioni più miti e stabili, con un nuovo rafforzamento dell’alta pressione.

Una tendenza che conferma il carattere altalenante della primavera, segnata da rapidi cambiamenti e da un equilibrio ancora instabile tra masse d’aria calda e impulsi più freddi.