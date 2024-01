Meteo: Piogge e Nevicate a Quote Basse nelle Prossime 48 Ore

Le prossime 48 ore porteranno piogge e nevicate a quote basse in diverse regioni dell'Italia, a causa delle correnti fredde orientali che stanno influenzando il paese e determinando un calo delle temperature.

La situazione attuale vede correnti di aria fredda provenienti dall'Europa nordorientale, generando un'area depressionaria soprattutto sulla Francia e richiamando flussi freddi sull'Italia. Questo fenomeno non solo provocherà un calo generale delle temperature, ma anche condizioni instabili su molte regioni italiane, con la possibilità di deboli nevicate anche a quote basse.

La previsione meteo per le prossime ore indica molte nubi al Nordovest con deboli piogge sparse sul Piemonte occidentale e settentrionale, Ponente Ligure e alta Lombardia. Nel pomeriggio-sera, si prevedono nevicate dai 400/500 metri, localmente più basse in serata a ridosso delle Alpi occidentali. Anche la Valle d'Aosta vedrà nuvole e qualche fenomeno nevoso dai 500/600 metri, più frequente sul settore sudorientale.

Le condizioni saranno più stabili su Triveneto ed Emilia Romagna, con clima asciutto e parziali schiarite, mentre sul Friuli VG e Veneto orientale sono attese ampie schiarite. Al Centro, la Toscana sarà soleggiata, con addensamenti in serata sulle aree settentrionali e variabilità sul Lazio, dove si prevedono pioviggini entro sera sulle aree centrali. Sul versante adriatico, si attendono nuvole e deboli piogge o pioviggini, più probabili tra coste e zone adiacenti, con deboli nevicate dai 300/500 metri, in esaurimento in serata.

Al Sud, sono previste nubi irregolari con qualche pioggia al mattino in Puglia, in esaurimento nel pomeriggio. Sarà irregolarmente nuvoloso anche altrove, con piovaschi su Sicilia e Calabria tirrenica, estesi in serata alla bassa Campania. Il limite neve sarà intorno ai 1300/1500 metri. In Sardegna, il cielo sarà nuvoloso con deboli piogge sulle zone settentrionali. Le temperature saranno in diminuzione, e i venti saranno tesi da nordest, da nordovest sulle isole.

Per mercoledì, si prevedono schiarite su Liguria e Friuli VG al Nord, nuvolosità altrove con deboli fenomeni sul Piemonte occidentale, specie a ridosso delle Alpi, e nevicate a tratti anche in pianura. Si osserva una tendenza a schiarite durante la giornata su Veneto ed Emilia Romagna. Al Centro, si prevede qualche schiarita in Toscana, mentre altrove il cielo sarà nuvoloso con deboli fenomeni sul Lazio e, dal pomeriggio, anche sul versante adriatico con nevischio dai 400/600 metri sulle Marche.

Al Sud, è attesa nuvolosità estesa con piogge più frequenti su Sicilia e Calabria, estendendosi alla bassa Campania dalla sera. Il limite neve sarà intorno ai 1500/1600 metri. In Sardegna, il cielo sarà nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti, con neve dai 1100 metri. Le temperature subiranno un ulteriore calo.