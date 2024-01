Meteo: Primi giorni dell'anno tra Anticiclone e Nuove Perturbazioni

"Dopo l'arrivo del nuovo anno, l'Italia sperimenta un mix di stabilità e precipitazioni. Ecco le previsioni per i prossimi giorni."

L'inizio del nuovo anno porterà una serie di cambiamenti meteorologici sull'Italia, con l'alternanza tra l'anticiclone e l'arrivo di nuove perturbazioni. A partire da martedì 2 gennaio, una debole perturbazione influenzerà il Sud, dando luogo a ultime deboli piogge, mentre le altre regioni godranno di un periodo di maggiore stabilità grazie al temporaneo rinforzo dell'anticiclone.

Tuttavia, dall'Atlantico si profila una nuova perturbazione che raggiungerà il Paese, aumentando la nuvolosità al Nord e sull'alto Tirreno. Le precipitazioni saranno deboli e localizzate. Il 3 gennaio, questa perturbazione si sposterà verso le regioni del medio-basso Tirreno, mentre le settentrionali torneranno a condizioni più stabili. Successivamente, venerdì 5 gennaio, una perturbazione più organizzata influenzerà il tempo in diverse parti del Paese.

MARTEDI' 2 GENNAIO: Al Nord, iniziali condizioni di stabilità con nebbie in Val Padana e addensamenti in Liguria. Nubi in aumento sulle Alpi occidentali, estendendosi in giornata verso est sulle restanti regioni. Saranno previste deboli nevicate sopra i 1000/1200m, con possibilità di neve più in alta quota sulle Alpi piemontesi occidentali. Al Centro, tempo stabile e soleggiato, tranne in Toscana dove si prevedono annuvolamenti con qualche pioggia. Nel Sud, ultime piogge su Calabria tirrenica e nord-est Sicilia, in attenuazione in giornata. Tempo stabile altrove, con aumento delle nubi in Campania e arrivo di pioggia serale.

MERCOLEDI' 3 GENNAIO: Al Nord, miglioramento rapido con ampie schiarite dal Nordovest al Triveneto. Persistono addensamenti su Levante Ligure e Friuli VG, con qualche pioggia serale sulle Alpi occidentali e debole nevicata su Valle d'Aosta e alto Piemonte dai 1300m. Al Centro, nuvolosità sulle regioni tirreniche e in Umbria con deboli piogge sparse, in attenuazione in serata. Maggiore soleggiamento sul versante adriatico. Nel Sud, nuvoloso sulle regioni tirreniche con deboli piogge su Campania e alta Calabria, più asciutto e soleggiato altrove. Temperature in generale aumento.

GIOVEDI' 4 GENNAIO: Condizioni di tempo stabile sull'Italia, con residui piovaschi sul settore meridionale tirrenico. La sera è attesa qualche pioggia sulla Sardegna settentrionale.

VENERDI' 5 GENNAIO: Peggioramento al Nord, in Sardegna e sul settore tirrenico centro-settentrionale, con piogge, rovesci in intensificazione e nevicate sulle Alpi.