Meteo: Ultimi Addii alla Pioggia Prima dell'Arrivo dell'Anticiclone di San Valentino

Mentre le piogge e i rovesci ancora persistono sulle regioni meridionali, altrove le condizioni meteorologiche stanno gradualmente migliorando.

SITUAZIONE: Oggi una circolazione depressionaria residua continua a interessare le regioni meridionali, provocando ancora qualche pioggia o rovescio sparso che si attenuerà entro la sera. Nel resto d'Italia, invece, l'anticiclone si sta rinforzando gradualmente dall'Europa sudoccidentale, portando a un tempo più stabile, ad eccezione di alcune variazioni ancora presenti sull'Abruzzo.

Dettaglio delle Precipitazioni: Durante la notte, rovesci hanno colpito il Gargano, con accumuli pluviometrici fino a 25mm, mentre al mattino qualche pioggia sparsa persiste ancora lungo la costa adriatica della Puglia centro-meridionale. Fenomeni isolati interessano anche la costa centrale adriatica, quella del basso Tirreno e la Sicilia nordorientale.

PREVISIONI METEO PER MARTEDÌ: Al Nord, il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, con nebbie locali al mattino nella Val Padana che si dissiperanno rapidamente. In serata, si potranno verificare sottili velature al Nordovest. Al Centro, ci saranno addensamenti sul versante adriatico con locali pioviggini al mattino tra le basse Marche e l'Abruzzo, che si dissiperanno durante la giornata, con tendenza a schiarite settentrionali. Sul versante tirrenico, sarà soleggiato, con residui addensamenti al mattino nella Toscana interna e velature nel Lazio. Al Sud, piogge sparse interesseranno già al mattino Puglia, bassa Calabria e nordest della Sicilia, estendendosi durante il giorno ad altre aree della penisola ma attenuandosi di sera. Sul resto della Sicilia e in Sardegna sarà più soleggiato e asciutto. I venti saranno moderati o tesi di Maestrale al Centro-Sud. Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Nord, mentre in lieve calo al Sud.