Meteo Weekend: Temporali in Arrivo ma Anche Ampie Schiarite

Un weekend tra temporali e schiarite: il flusso di correnti umide sudoccidentali continuerà a portare rovesci e temporali alternati a periodi di sole. Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Nordest, da venerdì si noterà un temporaneo miglioramento grazie a un timido anticiclone in risalita dal Mediterraneo.

Venerdì: Mattinata soleggiata su gran parte del paese, ma nel pomeriggio nuovi rovesci e temporali colpiranno le Alpi e le pedemontane lombardo-venete, friulane e parte delle pianure piemontesi. Il resto d'Italia godrà di condizioni più stabili, con lievi variazioni sull'Appennino toscano.

Sabato: Al Nord, la giornata inizierà soleggiata salvo addensamenti su Alpi, Prealpi e Piemonte, con instabilità in aumento nel pomeriggio e locali temporali entro sera sulla pianura piemontese. Il Centro vedrà iniziali schiarite con rovesci su basso Lazio e Abruzzo nel pomeriggio, mentre Toscana, Umbria e Marche rimarranno più soleggiate. Al Sud, piovaschi mattutini su Sicilia e bassa Calabria, con un miglioramento graduale in Sicilia e temporali su Campania e Puglia. La Sardegna sarà stabile e soleggiata. Temperature stabili.

Domenica: Al Nord, variabilità con schiarite e annuvolamenti, più consistenti sulle Alpi centro-occidentali. In giornata, maggiori schiarite in pianura eccetto Emilia Romagna, dove ci saranno rovesci. Al Centro, giornata instabile con piogge mattutine sulle regioni tirreniche, estendendosi a Umbria e Adriatico. Al Sud, nuvolosità e temporali intensificati al pomeriggio con miglioramenti in serata su tirreniche e Sicilia. La Sardegna vedrà variabilità con piogge e schiarite. Temperature in calo al Centro-Sud.

Questo weekend si preannuncia dinamico, con un'alternanza di temporali e momenti di sole, richiedendo attenzione agli aggiornamenti meteo per godere al meglio delle giornate.