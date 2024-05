Meteo Weekend: Tra Minaccia Atlantica e Insidia Nordafricana, Temporali Forti in Arrivo

Nord Italia: Mattinata con nuvolosità variabile e fenomeni sporadici tra Piemonte e alta Lombardia. Pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi, estendendosi localmente alle pianure piemontesi e lombarde nord-occidentali. Attenuazione generale in serata.

Sud Italia: Soleggiato in Sardegna, nubi sparse tra Sicilia e regioni peninsulari con piovaschi o isolati temporali nel pomeriggio. Migliora in serata. Temporali in arrivo sulla Sardegna durante la notte.