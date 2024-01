Meteo Weekend dell'Epifania: Vortice Artico Provoca Maltempo e Nevicate in Italia

Un profondo vortice meteorologico ha preso possesso dell'Italia in occasione dell'Epifania, portando un'ondata di maltempo caratterizzata da piogge, vento e nevicate. Le regioni nordorientali e centro-meridionali sono particolarmente colpite, con il versante tirrenico a rischio di condizioni meteorologiche intense. Nel dettaglio, al Nord i fenomeni si esauriranno rapidamente, ma persistono piogge e rovesci in molte altre regioni, con neve sulle Alpi a quote variabili. Al Centro, si registreranno precipitazioni in Toscana estese a Umbria e Lazio, mentre al Sud la Sicilia sarà interessata da piogge e rovesci intensi, estendendosi a Calabria e Campania. Una situazione critica è prevista anche in Puglia e sulle zone ioniche, mentre in Sardegna le precipitazioni diminuiranno gradualmente durante la giornata. Venti tesi o forti, associati al vortice, influenzeranno il Centro Italia.

PROSSIME GIORNATE: Dopo l'Epifania, il vortice meteorologico continuerà a influenzare il clima italiano, alimentato da correnti artiche che porteranno venti intensi e instabilità. Le condizioni meteorologiche si aggraveranno soprattutto al Centro-Sud nella giornata di domenica 7, con possibili nevicate sull'Appennino e coinvolgimento della Val Padana. Le temperature diminuiranno gradualmente dal Nord Italia, e si prevede un'ulteriore intensificazione del freddo all'inizio della nuova settimana. La popolazione è invitata a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a prendere precauzioni necessarie per affrontare le avverse condizioni climatiche.