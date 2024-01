Meteo Weekend: l'anticiclone resiste ma alcuni disturbi all'orizzonte. La tendenza

La prospettiva meteorologica per il prossimo fine settimana indica una persistente influenza dell'anticiclone, che non molla la presa sull'Italia, anche se si intravedono alcuni disturbi in arrivo. La situazione sinottica cambierà poco fino alla fine della settimana, con il potente anticiclone che continuerà a dominare, mantenendo il tempo generalmente stabile su tutto il territorio.

Tuttavia, il progressivo invecchiamento dell'aria e alcune timide infiltrazioni di correnti umide all'interno del nucleo anticiclonico potrebbero generare annuvolamenti più consistenti alla fine della settimana, interessando parti del Nord Italia e l'alto versante tirrenico.

Fino a sabato, le condizioni meteorologiche rimarranno per lo più soleggiate in tutta Italia, con l'eccezione delle nebbie persistenti nella Val Padana, che potrebbero persistere anche nelle ore diurne. Domenica, l'arrivo di correnti umide dal quadrante sudoccidentale su Mar Ligure e medio-alto Tirreno porterà ad un aumento della nuvolosità, soprattutto sulla Liguria e la Toscana. Questa nuvolosità potrebbe causare qualche sporadico piovasco. La stessa copertura nuvolosa dovrebbe estendersi fino alla Pianura Padana, sovrapponendosi alle nebbie, creando una giornata grigia e umida. L'arco alpino rimarrà al di sopra delle nubi padane, mantenendo un cielo soleggiato.

Il clima sarà mite nelle zone soleggiate e non soggette a nebbie o nubi basse, soprattutto in montagna. Lo zero termico raggiungerà i 3200 metri sabato al Centro-Nord, calando leggermente domenica. Le temperature sulle Alpi potrebbero toccare i 10°C a 1500 metri, con punte superiori sabato nelle zone occidentali, più vicine al centro dell'anticiclone che dovrebbe posizionare i suoi massimi tra la Francia e il Mediterraneo centro-occidentale.