Meteo a due velocità: clima più mite ora, brusco calo tra fine anno

Anticiclone in rinforzo dopo Santo Stefano, temperature in aumento soprattutto in quota; tra San Silvestro e Capodanno irruzione fredda con sensibile diminuzione termica.

Dopo Santo Stefano, l’anticiclone tornerà a rafforzarsi, estendendosi dal Nord Europa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Questa configurazione favorirà una fase stabile su gran parte delle regioni, accompagnata da un temporaneo aumento delle temperature, più evidente durante le ore diurne e soprattutto in montagna.

Già nel fine settimana si assisterà a un sensibile rialzo dello zero termico, che sull’arco alpino potrà superare i 3000 metri, toccando anche quota 3200 metri sui settori orientali. Nei bassi strati, tuttavia, le inversioni termiche continueranno a incidere in modo marcato: le notti resteranno fredde e al Centro-Nord non mancheranno gelate notturne, con temperature rigide soprattutto all’alba e nelle aree di pianura e fondovalle.

Questo quadro relativamente mite sarà però di breve durata. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l’anticiclone inizierà a cedere sotto la spinta di correnti fredde di origine artica. Il primo calo termico interesserà le quote elevate, per poi estendersi rapidamente anche ai livelli più bassi, determinando una perdita di diversi gradi nelle temperature massime.

Nel dettaglio, sabato 27 dicembre si registreranno poche variazioni rispetto ai giorni precedenti, con un lieve calo delle minime al Centro-Nord e gelate notturne più frequenti sui fondovalle alpini. Le massime si manterranno intorno a 8-11°C al Nord, 11-14°C al Centro e 14-18°C al Sud, mentre lo zero termico salirà fino a 3200 metri.

Domenica 28 dicembre porterà un ulteriore raffreddamento notturno, con gelate diffuse al Centro-Nord, mentre le temperature diurne risulteranno stabili o in lieve aumento. L’andamento resterà pressoché invariato fino a martedì 30, quando lo zero termico scenderà bruscamente sulle Alpi e il Nord sperimenterà un calo più deciso, con massime spesso sotto i 10°C.

Tra San Silvestro e Capodanno è atteso un raffreddamento generale su tutta la Penisola: al Nord le massime potrebbero scendere sotto i 5°C, mentre al Centro si attesteranno intorno ai 10°C e al Sud sui 15°C, segnando un ritorno a condizioni pienamente invernali.