Meteo, cambia tutto in Italia: nubifragi e grandine, poi torna caldo

Una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia tra giovedì e venerdì: forti temporali al Nord e parte del Centro, mentre al Sud tornerà protagonista il caldo.

Nuovo cambio di scenario per il meteo sull'Italia. Dopo i temporali che hanno attraversato diverse regioni, il flusso atlantico è destinato a riorganizzarsi e, nella seconda parte della settimana, una intensa perturbazione potrebbe investire soprattutto il Nord e successivamente parte del Centro. Il passaggio più delicato è previsto tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto, quando non vengono esclusi nubifragi, grandinate, forti raffiche di vento e locali allagamenti.

La nuova configurazione atmosferica sarà determinata dall'affondo di aria più fresca sull'Europa occidentale. Il movimento della saccatura favorirà contemporaneamente la risalita di correnti molto calde verso il Mediterraneo centrale e la formazione di un fronte perturbato particolarmente attivo sulle regioni settentrionali.

Il risultato sarà un'Italia praticamente divisa in due. Al Nord potrebbero accumularsi localmente quantitativi di pioggia molto elevati, con punte complessive indicate da alcuni modelli nell'ordine dei 150-200 millimetri nelle aree maggiormente esposte. Al Sud, al contrario, la risalita di aria subtropicale potrebbe riportare le temperature verso 38-40°C.

Mercoledì 19 agosto rappresenterà una giornata di transizione. Al Nord sono previste nubi alternate a schiarite, con qualche rovescio sulla Liguria e temporali pomeridiani soprattutto lungo Alpi e Prealpi, localmente in estensione verso le alte pianure. Situazione più stabile al Centro e al Sud, fatta eccezione per isolati fenomeni pomeridiani lungo l'Appennino. Le temperature saranno generalmente in aumento.

Il cambiamento più deciso arriverà giovedì 20 agosto. Il peggioramento dovrebbe iniziare già dalla mattina su Liguria, Piemonte e Lombardia, con temporali localmente molto intensi. Durante il pomeriggio e la sera i fenomeni si estenderanno verso altre zone settentrionali. Tra i rischi associati figurano grandine, nubifragi e colpi di vento, mentre Emilia-Romagna e basso Veneto potrebbero risultare inizialmente meno coinvolti.

Al Centro sarà soprattutto la Toscana, in particolare quella settentrionale, a risentire dell'avvicinamento della perturbazione, con temporali che potranno diventare intensi entro sera. Condizioni decisamente più stabili al Sud, dove contemporaneamente le temperature continueranno a salire.

La fase più critica potrebbe però coincidere con venerdì 21 agosto. Il maltempo continuerà a interessare buona parte del Nord con rovesci e temporali diffusi, accompagnati dal rischio di accumuli abbondanti, grandinate e allagamenti nelle aree colpite dai fenomeni più persistenti.

La perturbazione avanzerà anche sulle regioni centrali: ancora forti temporali in Toscana, successivamente possibili su Umbria, alto Lazio e Marche. L'Abruzzo dovrebbe invece rimanere più ai margini della fase perturbata, con maggiori spazi soleggiati. Al Sud continuerà a prevalere il bel tempo, accompagnato da un ulteriore aumento termico.

Nel corso del weekend del 22 e 23 agosto il fronte dovrebbe progressivamente perdere energia. Sabato al Nord resterà una certa instabilità, con rovesci intermittenti alternati a schiarite, mentre al Centro saranno ancora possibili precipitazioni sparse. Domenica la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente.

Il Sud resterà invece prevalentemente soleggiato per tutto il fine settimana, con temperature ancora molto elevate e punte possibili di 38-39°C. Successivamente la rotazione dei venti dai quadranti settentrionali potrebbe favorire una graduale attenuazione del caldo.

La previsione richiederà comunque aggiornamenti nelle prossime ore: posizione e velocità del fronte saranno determinanti per individuare con maggiore precisione le zone nelle quali potranno verificarsi i fenomeni temporaleschi più intensi.