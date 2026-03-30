Meteo choc: ciclone artico travolge l’Italia tra pioggia e neve

Settimana di Pasqua segnata da maltempo diffuso soprattutto al Centro-Sud, con venti intensi, temperature in calo e accumuli significativi nelle aree più esposte

Un deciso peggioramento delle condizioni meteo è alle porte: un ciclone freddo di origine artica sta raggiungendo l’Italia portando con sé piogge intense, venti forti e nevicate anche a quote collinari. Il fronte perturbato ha già interessato l’arco alpino e nelle prossime ore si estenderà verso il resto della Penisola, segnando l’inizio di una fase instabile destinata a durare fino a giovedì, con effetti residui anche venerdì.

Le regioni del Nord Italia resteranno in gran parte ai margini del maltempo più intenso, mentre i fenomeni più significativi si concentreranno sulle aree del Centro adriatico e del Sud, dove sono attesi accumuli rilevanti. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 70-80 millimetri su Abruzzo, Basilicata e Sicilia, con picchi fino a 150-200 millimetri sulla Calabria ionica, particolarmente esposta all’azione del vortice in approfondimento sullo Ionio.

Nel dettaglio, tra lunedì e martedì si assisterà a un progressivo peggioramento lungo il versante adriatico, con rovesci, temporali e neve in calo fino a 800-1000 metri. Le temperature subiranno una diminuzione sensibile, riportandosi sotto la media stagionale, mentre i venti settentrionali diventeranno via via più intensi, causando mari molto mossi o agitati.

La fase più instabile è attesa tra martedì e mercoledì, quando il maltempo insisterà soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con fenomeni anche temporaleschi e nevicate sui rilievi appenninici. Situazione più variabile invece sulle regioni tirreniche e sul Nord, dove si alterneranno schiarite e brevi episodi instabili.

Giovedì si manterrà una spiccata instabilità sulle regioni meridionali e sul medio Adriatico, mentre altrove inizieranno a farsi spazio condizioni più stabili. Solo da venerdì è previsto un graduale miglioramento, con il ritorno del sole su gran parte del territorio e un lieve aumento delle temperature, accompagnato da un progressivo calo dei venti.

Una fase meteo dinamica che accompagnerà i giorni della Pasqua, con un’Italia divisa tra tempo perturbato al Sud e condizioni più stabili al Nord.