Meteo: maltempo in arrivo, piogge e temporali in varie zone d’Italia

Previsioni della settimana: variabilità su diverse regioni, con piogge e temporali in arrivo, soprattutto al Centro e Nord.

La settimana meteorologica sarà caratterizzata da una persistente instabilità, con il maltempo che continuerà a manifestarsi su diverse regioni italiane. Nonostante una breve tregua, il vortice di bassa pressione ancora attivo porterà nuove piogge e temporali, concentrandosi principalmente tra il Centro-Nord e le Isole maggiori. Le temperature resteranno miti, ma l’instabilità dominerà il clima nei prossimi giorni, con frequenti cambiamenti da condizioni soleggiate a nuvolose. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i giorni successivi.

Martedì 22 ottobre

Al Nord, si prevede una spiccata variabilità con alternanza di nuvole e schiarite, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno stazionarie, con massime tra 18 e 22 gradi.

Al Centro, le condizioni saranno variabili con nubi in aumento e l’arrivo di piogge entro sera, specie sulla Toscana. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 20 e 24 gradi.

Al Sud, la giornata inizierà ancora con qualche pioggia su Sicilia, Calabria meridionale e Sardegna orientale, ma migliorerà gradualmente. Altrove, variabile con possibilità di rovesci isolati in Campania. Le temperature oscilleranno tra 20 e 25 gradi.

Mercoledì 23 ottobre

Al Nord, permarrà una certa variabilità con nuvole irregolari e qualche pioggia intermittente, soprattutto nelle zone alpine. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 18 e 22 gradi.

Al Centro, ci sarà ancora instabilità con nubi in ulteriore aumento e piogge che si sposteranno dal Sudovest verso le altre regioni. Le temperature continueranno a mantenersi invariate, tra 20 e 24 gradi.

Al Sud, le condizioni meteorologiche saranno più stabili, con il Sole che farà capolino alternato a qualche nuvola sparsa. Le massime si attesteranno tra 20 e 25 gradi.

Giovedì 24 ottobre

Il maltempo tornerà a farsi sentire in maniera più decisa. Al Nord, si registreranno nuvole sparse e alcune piogge improvvise, con rovesci localizzati e un lieve calo delle temperature, che si attesteranno tra 16 e 20 gradi.

Al Centro, il tempo sarà perturbato con nuvole sparse e possibilità di piogge o rovesci distribuiti in maniera irregolare. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 19 e 24 gradi.

Al Sud, forti temporali interesseranno la Sardegna, mentre altrove la situazione rimarrà variabile, con qualche piovasco possibile sul basso Tirreno. Le massime resteranno comprese tra 20 e 25 gradi.

Previsioni per venerdì 25 ottobre 2024

Al Nordovest, si attendono cieli coperti con piogge moderate, soprattutto sulla riviera ligure e le Alpi occidentali. Nel Nordest, nubi sparse con schiarite occasionali, specialmente in Romagna e lungo le pianure emiliane.

Al Centro, le regioni tirreniche saranno sotto un cielo coperto con piogge deboli, mentre sulle zone adriatiche si alterneranno nuvole e schiarite.

Al Sud, si prevedono cieli coperti con piogge leggere lungo i litorali tirrenici, mentre altrove il tempo sarà variabile, con schiarite occasionali.

Sulle isole maggiori, la Sardegna vedrà cieli coperti e piogge, mentre in Sicilia il clima sarà più stabile con schiarite prevalenti.

Tendenza per sabato 26 ottobre 2024

La perturbazione atlantica continuerà a influenzare il tempo. Al Nordovest, ci saranno cieli coperti e piogge deboli sulle Alpi centrali. Nel Nordest, le piogge saranno più deboli sulle pianure venete, mentre sulle Dolomiti si alterneranno nuvole e schiarite.

Al Centro, cieli nuvolosi con piogge leggere sulle regioni tirreniche, mentre sulle aree adriatiche si alterneranno nuvole e schiarite.

Al Sud, la Sardegna vedrà piogge su alcune aree interne, mentre altrove il clima sarà prevalentemente stabile con cieli parzialmente nuvolosi.

In Sicilia, schiarite prevalenti sull'Etna, mentre qualche pioggia leggera interesserà il Palermitano.

In sintesi, il tempo rimarrà instabile, con precipitazioni distribuite a macchia di leopardo e un andamento climatico variabile, che continuerà a interessare soprattutto le regioni centro-settentrionali e le isole maggiori.