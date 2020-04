Meteo nel WEEKEND tra INSTABILITÀ e anticiclone.

Un'area depressionaria in movimento da ovest verso est sul Mediterraneo manterrà una traiettoria piuttosto meridionale, a causa della presenza di un campo di alta pressione in estensione dall'Europa centrale verso ovest, che la relegherà a basse latitudini mediterranee.

Riuscirà così a lambire le nostre regioni più meridionali e quelle insulari tra oggi, giovedì, ed il weekend con temporanei disturbi, mentre su quelle del Centro-Nord prevarrà l'azione stabilizzante dell'alta pressione in rinforzo sull'Europa centrale, con temperature in graduale aumento fino alla fine della settimana, dopo la fase climaticamente invernale ancora in corso sulla nostra penisola.

METEO GIOVEDÌ.

Addensamenti sulle isole maggiori anche con qualche pioggia sparsa, nuvolosità irregolare in aumento sulle regioni del medio-basso Tirreno e in tendenza su quelle del basso Adriatico, ma di tipo alto e stratificato e senza fenomeni, salvo locali pioviggini in arrivo entro sera sulla bassa Calabria.

Sul resto d'Italia tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche addensamento sul Piemonte occidentale, in parziale diradamento in giornata.

Temperature in lieve aumento, ma ancora su valori inferiori alle medie.

METEO VENERDÌ.

Insistono annuvolamenti irregolari su isole maggiori e regioni meridionali, con qualche pioggia o rovescio sul centro-sud della Sardegna, in attenuazione in serata.

Disturbi quindi anche sulla Sicilia con alcune piogge sulle zone meridionali, in estensione in giornata alla Calabria ionica.

Sul resto d'Italia bel tempo prevalente e temperature in ulteriore lieve aumento.

METEO SABATO.

L'alta pressione rinforza con maggior decisione sull'Europa centrale inglobando anche l'Italia e dando luogo ad una giornata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo residui addensamenti sulla fascia ionica.

Temperature in ulteriore aumento, specie al Nord.

METEO DOMENICA.

Tempo stabile e anticiclonico, anche se correnti orientali legate al vortice sull'Egeo determinano il rientro di qualche addensamento da est sulla Val Padana centro-occidentale, e la persistenza di una certa nuvolosità anche sulle regioni ioniche, ma a carattere del tutto innocuo.

Temperature senza variazioni di rilievo.