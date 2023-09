Meteo per la Settimana: Stabilità Prevalente e Aumento delle Temperature con Disturbi al Sud [VIDEO]

Martedì 5 Settembre: Nord: Nuvolosità diffusa soprattutto nelle zone del Nordovest, particolarmente vicino alle zone montuose, mentre prevalgono ampi spazi soleggiati altrove. Le temperature sono in lieve calo, con massime tra 25 e 28 gradi.

Centro: Prevalenza di bel tempo in tutte le regioni del Centro, con alcune nubi residue nelle zone adriatiche che si diradano. Le temperature rimangono stabili, con massime tra 25 e 32 gradi.

Sud: Il tempo rimane instabile in alcune aree del Sud, in particolare in Calabria, nel centro-est della Sicilia e nell'Appennino, dove si verificano piogge locali o temporali. In altre zone del Sud, il tempo è migliore. Le temperature scendono leggermente, con massime tra 25 e 29 gradi.

Mercoledì 6 Settembre: Nord: Ancora nuvolosità al mattino, soprattutto nelle zone vicine ai rilievi occidentali, ma ampie schiarite altrove. Le temperature salgono, con massime tra 27 e 31 gradi.

Centro: Stabilità prevalente su tutte le regioni del Centro, con alcune nubi sul versante adriatico che si diradano. Le temperature aumentano, con massime tra 27 e 33 gradi.

Sud: Ancora tempo instabile in alcune aree del Sud, come Calabria, Basilicata e Sicilia centro-orientale, con possibili acquazzoni o temporali. In altre zone del Sud, il tempo è migliore. Le temperature rimangono stazionarie, con massime tra 25 e 30 gradi.

Giovedì 7 Settembre: Nord: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con solo qualche nuvola innocua che arriva verso sera sulle zone alpine. Le temperature sono in aumento, con massime tra 28 e 32 gradi.

Centro: Predominio del sole, tranne qualche nuvola sul basso Lazio, sull'Appennino e in Abruzzo, senza conseguenze significative. Le temperature salgono, con massime tra 28 e 34 gradi.

Sud: Tempo instabile in alcune aree del Sud, come la Lucania, la Calabria e la Sicilia centro-orientale, con rovesci e possibili temporali. In altre zone del Sud, il tempo è prevalentemente soleggiato. Le temperature rimangono stazionarie, con massime tra 26 e 31 gradi.

Tendenza per Venerdì, 08 Settembre 2023: Le previsioni per venerdì includono sereno in Riviera Ligure, nuvole sparse con ampie schiarite sulle pianure lombarde e piemontesi, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali e occidentali, mentre sull'Adriatico si prevede sereno sui litorali e nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sul Tirreno meridionale, si prevede cielo coperto con pioggia moderata sui litorali, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, e nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, si prevedono nuvole sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sereno altrove. Sulle isole maggiori, il tempo varia da sereno a nuvole sparse con ampie schiarite a seconda delle regioni.

Tendenza per Sabato, 09 Settembre 2023: Per sabato, si prevede sereno in alcune zone, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali e nuvole sparse con ampie schiarite altrove, a eccezione di alcune aree con cielo sereno. Sul Tirreno meridionale, si prevedono nuvole sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico, si prevedono nuvole sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e cielo sereno altrove. Sulle isole maggiori, il tempo varia da nuvole sparse con ampie schiarite a sereno, a seconda delle regioni.

Tendenza per Domenica, 10 Settembre 2023: Per domenica, si prevede sereno in alcune zone, nuvole sparse con ampie schiarite sulle pianure lombarde e piemontesi, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali e occidentali, e nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi orientali. Sul Tirreno meridionale, si prevede cielo coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra e sereno altrove. Sull'Adriatico, si prevede sereno. Sulle isole maggiori, il tempo varia da nuvole sparse con ampie schiarite a sereno a seconda delle regioni.