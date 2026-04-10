Meteo shock: l’anticiclone cede e torna la pioggia su tutta Italia

Dopo una fase stabile e mite, i modelli indicano un cambio di scenario con maggiore instabilità, precipitazioni diffuse e temperature in calo su molte regioni italiane.

Le più recenti elaborazioni dei modelli meteo delineano un mese di aprile caratterizzato da una evoluzione meno stabile rispetto alle ultime giornate. L’attuale fase dominata dall’alta pressione appare infatti destinata a perdere progressivamente forza, lasciando spazio a una circolazione più dinamica e instabile sul Mediterraneo.

Secondo le proiezioni, il mese si articolerebbe in due momenti distinti. In una prima fase, successiva all’anticiclone, si assisterebbe a un calo dei geopotenziali sull’Europa meridionale, con un conseguente aumento dell’instabilità atmosferica. Questo scenario favorirebbe l’ingresso di correnti perturbate e un ritorno delle precipitazioni, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Nel periodo compreso tra il 13 e il 20 aprile, l’Italia potrebbe trovarsi esposta a configurazioni legate agli scambi meridiani e alle ondulazioni del flusso atlantico, elementi che spesso determinano condizioni di tempo variabile e a tratti perturbato. In tale contesto, non si esclude la formazione di ciclogenesi mediterranee, con piogge anche diffuse e un possibile calo delle temperature, localmente sotto la media stagionale.

Successivamente, nella fase finale del mese, i modelli indicano una possibile risalita dei valori di geopotenziale sull’Europa, con effetti anche sul bacino del Mediterraneo. Se tale tendenza dovesse trovare conferma, si tradurrebbe in un ritorno a condizioni più stabili e miti, con una diminuzione delle precipitazioni e un quadro più in linea con la climatologia primaverile.

A influenzare il contesto generale contribuisce anche l’evoluzione del vortice polare, ormai avviato verso il suo progressivo indebolimento stagionale. Questo fattore, pur non determinando direttamente il tempo al suolo, favorisce configurazioni meno stazionarie e più soggette a variazioni.

Nel dettaglio delle previsioni giornaliere, tra il 17 e il 24 aprile si alterneranno fasi di variabilità e momenti più perturbati. Il Nord sarà interessato da nubi irregolari con piogge più frequenti sulle Alpi e sulle pianure del Nord-Est, mentre il Centro vedrà condizioni miste tra schiarite e rovesci, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Il Sud e le Isole maggiori saranno invece coinvolti da passaggi instabili più marcati, con piogge a tratti diffuse, in particolare sui versanti tirrenici e sulle aree interne.

Nel complesso, si profila quindi una fase meteorologica più movimentata, con il ritorno delle piogge e una maggiore variabilità, destinata a interrompere la parentesi stabile dei giorni precedenti.