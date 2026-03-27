Meteo shock: torna il maltempo dopo il sole, settimana instabile in Italia

Italia tra schiarite e nuove perturbazioni: dopo un weekend in miglioramento, una nuova ondata di maltempo riporterà piogge, neve e instabilità diffusa.

L’evoluzione del meteo sull’Italia conferma una fase dinamica, con una breve tregua seguita da un nuovo peggioramento. La giornata di sabato 28 marzo sarà ancora segnata da una certa instabilità al Sud, con piogge, rovesci e nevicate fino agli 800 metri, mentre il resto del Paese potrà contare su condizioni più soleggiate, seppur con il passaggio di nubi alte.

Al Nord il tempo si presenterà in prevalenza stabile, con un aumento della nuvolosità in serata al Nordovest e possibili deboli fenomeni sulle Alpi, dove tornerà la neve oltre i 1100 metri. Al Centro, residui fenomeni interesseranno le aree adriatiche tra Marche e Abruzzo, mentre altrove il sole sarà più presente. Il Sud resterà invece la zona più esposta, con condizioni variabili e precipitazioni intermittenti, a eccezione della Sardegna e della Campania costiera, più riparate.

La giornata di domenica 29 marzo porterà un generale miglioramento. Il tempo sarà in prevalenza stabile e asciutto su gran parte della Penisola, con temperature in aumento e valori massimi che potranno raggiungere i 18°C. Qualche residua nuvolosità persisterà lungo l’Adriatico e sui rilievi, ma senza fenomeni significativi.

La tregua sarà però di breve durata. Già da lunedì 30 marzo è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, con un graduale aumento della nuvolosità e le prime precipitazioni su Alpi, Emilia-Romagna e successivamente sul Centro-Sud. La neve tornerà a cadere sui rilievi alpini a quote comprese tra 500 e 800 metri, mentre piogge sparse interesseranno soprattutto il versante adriatico.

La tendenza per i giorni successivi conferma un quadro ancora incerto. Martedì 31 marzo sarà caratterizzato da condizioni variabili al Nord, con piogge deboli sulla Romagna, mentre al Centro-Sud si assisterà a un peggioramento più marcato, con precipitazioni diffuse e nevicate anche intense sul Gran Sasso.

Anche mercoledì 1 aprile il tempo resterà instabile, con piogge diffuse e nuove nevicate sui rilievi appenninici e alpini, in particolare sulle Dolomiti. La situazione tenderà a migliorare solo parzialmente nella giornata di giovedì 2 aprile, quando si alterneranno schiarite e annuvolamenti, ma con fenomeni ancora presenti su alcune aree del Centro-Sud.

Nel complesso, la settimana si conferma caratterizzata da una marcata variabilità, con continui passaggi tra fasi più stabili e nuove incursioni perturbate, tipiche della stagione primaverile.