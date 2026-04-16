Meteo shock tra 25 aprile e Primo Maggio: Italia nel caos climatico

Alta pressione instabile e correnti fredde dal Nord Europa ridisegnano lo scenario atmosferico, tra piogge diffuse, temperature altalenanti e fasi di temporanea stabilità

Le proiezioni meteo per la fase compresa tra il 25 aprile e il Ponte del 1° maggio delineano uno scenario tutt’altro che lineare. I principali modelli previsionali indicano una possibile configurazione di blocco atmosferico, con l’anticiclone proiettato verso il Nord Atlantico e una conseguente discesa di aria fredda verso l’Europa centrale, dove le temperature potrebbero scendere al di sotto delle medie stagionali.

Questa dinamica rischia di influenzare anche l’Italia, in particolare nella settimana tra il 20 e il 27 aprile, quando si potrebbe assistere a un aumento della instabilità accompagnato da un calo termico dopo la fase più mite dei giorni precedenti. Tuttavia, l’evoluzione resta incerta: i modelli propongono scenari differenti, con probabilità simili, segnale di una situazione ancora in fase di definizione.

Secondo le tendenze prevalenti, le precipitazioni interesseranno con maggiore frequenza l’Europa centro-orientale, mentre la Penisola potrebbe trovarsi in una posizione marginale, con fenomeni meno organizzati ma comunque presenti.

Entrando nel dettaglio, la giornata di sabato 25 aprile si preannuncia caratterizzata da diffusa nuvolosità al Nord, con piogge anche moderate su Alpi e pianure del Nordovest e fenomeni più diffusi sul Nordest. Al Centro, instabilità soprattutto sul versante tirrenico, con precipitazioni tra Toscana e dorsale appenninica, mentre il versante adriatico risulterà più variabile. Il Sud e le isole maggiori vedranno invece condizioni più stabili, con ampie schiarite.

Per domenica 26 aprile, si intravede un parziale miglioramento: al Nord permarranno nubi irregolari con piogge residue, soprattutto tra Liguria e Veneto, mentre al Centro e al Sud il tempo risulterà più stabile, con prevalenza di schiarite e fenomeni isolati.

Il 27 aprile potrebbe riportare una nuova fase perturbata, con piogge diffuse su gran parte del Nord e fenomeni più sparsi al Centro, in particolare lungo l’Appennino. Al Sud, invece, condizioni più variabili ma senza fenomeni significativi.

Tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, la situazione resterà dinamica: maltempo diffuso al Nord e su parte del Centro, con piogge anche moderate e cieli spesso coperti. Le regioni meridionali saranno coinvolte solo parzialmente, con alternanza tra nubi e schiarite.

Infine, verso giovedì 30 aprile, si intravede un possibile miglioramento al Nordovest, mentre il Nordest e alcune aree del Centro potrebbero essere ancora interessati da precipitazioni. Il Sud continuerà a mantenere condizioni più stabili, seppur con variabilità.

Nel complesso, la tendenza conferma una fase primaverile instabile, con frequenti cambiamenti e una difficoltà nel consolidarsi di una struttura anticiclonica duratura, lasciando spazio a nuove incursioni perturbate anche nei giorni a ridosso del ponte festivo.