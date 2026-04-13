Meteo, svolta di primavera: meno piogge ma non sarà estate stabile

Dopo una fase dinamica con perturbazioni atlantiche, l’Italia si avvia verso condizioni più stabili, ma senza un dominio anticiclonico deciso e duraturo.

Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali delineano una fase di transizione per il tempo sull’Italia, con una prima parte caratterizzata da instabilità e una successiva tendenza verso condizioni più stabili ma variabili. Tra il 13 e il 20 aprile, infatti, il Mediterraneo sarà interessato da una saccatura atlantica, responsabile di piogge, rovesci e un contesto atmosferico più dinamico.

Questa fase perturbata, tuttavia, non dovrebbe protrarsi a lungo. A partire dalla settimana tra il 20 e il 27 aprile, si assisterà a un graduale ritorno dell’alta pressione su gran parte dell’Europa, con effetti anche sull’Italia. Il promontorio anticiclonico, però, non si presenterà particolarmente robusto: il suo baricentro resterà più a nord, lasciando il bacino del Mediterraneo in una posizione intermedia.

Questo scenario comporterà condizioni generalmente più tranquille, con una diminuzione della frequenza delle precipitazioni ma senza una stabilità assoluta. La Penisola sarà infatti esposta a una variabilità residua, con possibili passaggi nuvolosi e locali fenomeni, soprattutto nelle aree interne e montuose. Le temperature si manterranno nel complesso sopra la media stagionale, contribuendo a una percezione più mite del clima.

Nel dettaglio, per lunedì 20 aprile, il Nord presenterà un’alternanza tra nubi e schiarite, con precipitazioni più probabili sul Nord-Est. Al Centro, condizioni variabili con piogge sulla dorsale appenninica, mentre il Sud vedrà fenomeni anche intensi sul versante adriatico.

La giornata di martedì 21 aprile sarà più stabile al Nord, con ampie schiarite, mentre al Centro prevarrà il sole alternato a nubi sparse. Al Sud, invece, persisteranno condizioni più incerte, con piogge diffuse su alcune aree tirreniche e ioniche.

Per mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, il quadro generale sarà dominato da una maggiore stabilità, con schiarite prevalenti e fenomeni isolati lungo l’Appennino. Qualche residua precipitazione potrà interessare settori del Nord-Ovest e dell’area adriatica.

Avvicinandosi al ponte del 25 aprile, il tempo si manterrà variabile: al Nord potranno verificarsi nuove piogge, soprattutto tra pianure e arco alpino, mentre al Centro-Sud prevarranno condizioni più soleggiate, pur con annuvolamenti locali.

Nel weekend tra 25 e 27 aprile, la situazione resterà dinamica ma senza fenomeni diffusi e persistenti. Si alterneranno schiarite e passaggi nuvolosi, con precipitazioni deboli e intermittenti su alcune aree del Nord e lungo la dorsale appenninica.

In prospettiva, anche verso il ponte del 1° maggio, il quadro appare orientato verso una stabilità relativa, lontana sia da fasi perturbate organizzate sia da un dominio anticiclonico duraturo. Una configurazione tipicamente primaverile, caratterizzata da equilibrio tra sole, nubi e occasionali piogge.