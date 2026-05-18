Meteo, ultimi temporali poi caldo africano: quando l’Italia cambia volto davvero ora

Temporali ancora possibili fino a martedì, soprattutto al Centro-Sud, poi l’anticiclone subtropicale porterà sole, stabilità e temperature oltre i 30 gradi nel fine settimana italiano.

L’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario sul fronte meteo. Dopo una prima parte della settimana ancora segnata da instabilità, rovesci e locali temporali, la situazione è destinata a mutare rapidamente con l’arrivo di un robusto anticiclone subtropicale, pronto a riportare condizioni più stabili e temperature in sensibile aumento.

Tra lunedì e martedì resteranno attivi gli ultimi focolai temporaleschi, favoriti dall’ingresso di correnti più fresche in quota collegate a una circolazione instabile sull’Europa nord-occidentale. Il contrasto con l’aria più mite presente nei bassi strati potrà alimentare fenomeni anche intensi, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Le aree più esposte saranno quelle interne e appenniniche del Centro-Sud, con possibili rovesci su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Calabria. Qualche fenomeno potrà interessare anche i settori alpini e prealpini del Triveneto. Non si escludono temporali accompagnati da fulmini, colpi di vento e locali grandinate, in particolare dove l’instabilità riuscirà a organizzarsi con maggiore energia.

La vera svolta è attesa da mercoledì 20 maggio, quando l’alta pressione di matrice subtropicale inizierà a espandersi con maggiore decisione sul Mediterraneo centrale. Le perturbazioni atlantiche verranno progressivamente respinte verso latitudini più settentrionali, lasciando spazio a giornate più soleggiate e asciutte su gran parte della Penisola.

Da giovedì in poi il quadro assumerà caratteristiche quasi estive. Il sole diventerà protagonista su molte regioni e le temperature saliranno oltre le medie stagionali, con valori che entro il weekend potranno raggiungere o superare i 30°C in diverse città, soprattutto nelle pianure interne, nelle aree del Centro-Sud e sulle isole maggiori.

Dopo settimane segnate da piogge, sbalzi termici e temporali frequenti, l’Italia entrerà dunque in una fase più stabile e calda. Resta da valutare la durata dell’anticiclone, ma la seconda parte della settimana avrà con ogni probabilità il sapore del primo vero anticipo d’estate.