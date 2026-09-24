Meteo, venerdì cambia tutto: temporali, vento forte e temperature in picchiata

Un rapido fronte freddo attraverserà l’Italia portando piogge e temporali soprattutto sul medio Adriatico e al Sud, mentre nel weekend tornerà l’alta pressione.

Una veloce irruzione di aria più fredda dal Nord Europa è pronta a cambiare temporaneamente il volto del meteo sull’Italia. Dopo una giornata di giovedì 24 settembre caratterizzata da condizioni generalmente stabili, dalla sera un fronte freddo raggiungerà la Penisola per poi scivolare rapidamente verso le regioni centro-meridionali durante venerdì 25 settembre. Gli effetti più significativi sono attesi lungo il medio Adriatico e al Sud, dove potranno verificarsi anche temporali localmente intensi.

Il peggioramento sarà accompagnato da un calo generalizzato delle temperature e dal rinforzo dei venti nordorientali. L'abbassamento termico interesserà anche zone che rimarranno sostanzialmente ai margini delle precipitazioni.

Già nelle prossime ore arriveranno i primi segnali del cambiamento. Al Nord il cielo, inizialmente sereno o poco nuvoloso, tenderà a coprirsi parzialmente dal pomeriggio. In serata saranno possibili precipitazioni isolate sui confini dell'Alto Adige e sul Friuli-Venezia Giulia, mentre durante la notte qualche rovescio raggiungerà la Romagna.

Situazione inizialmente tranquilla anche al Centro, dove giovedì prevarranno sole e nubi sparse. Tra pomeriggio e sera qualche pioggia potrà interessare la Toscana, mentre verso la fine della giornata il peggioramento raggiungerà le Marche e successivamente l'Abruzzo.

Proprio il versante adriatico centrale sarà tra le aree maggiormente coinvolte dal passaggio della perturbazione. In Abruzzo, dopo giornate caratterizzate da tempo stabile e temperature miti, l'arrivo del fronte determinerà un aumento della nuvolosità e un deciso cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Nella notte tra giovedì e venerdì e durante le prime ore del mattino sono attesi rovesci e temporali tra Marche, Abruzzo e Molise, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Il peggioramento sarà comunque piuttosto rapido: nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite a partire dalle zone settentrionali.

Più riparato il versante tirrenico del Centro, dove saranno possibili ampie schiarite tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche rovescio temporaneo potrebbe comunque svilupparsi sul basso Lazio durante il pomeriggio.

Le condizioni più instabili sono previste al Sud. Tra la notte e la mattinata piogge e temporali interesseranno soprattutto Campania e medio-alta Puglia, con precipitazioni che localmente potranno assumere una certa intensità.

Con il trascorrere delle ore il nucleo dell'instabilità si sposterà ulteriormente verso meridione. Nel pomeriggio saranno Calabria e Sicilia a registrare una maggiore probabilità di rovesci e temporali. Sulla Sicilia centro-settentrionale l'instabilità aumenterà proprio nella seconda parte della giornata, mentre da nord inizieranno contemporaneamente i primi segnali di miglioramento.

Situazione differente in Sardegna, dove venerdì sono previste nubi alternate a schiarite senza precipitazioni significative.

Il passaggio del fronte sarà accompagnato soprattutto da una sensibile variazione delle temperature. Le correnti settentrionali porteranno valori in diminuzione su gran parte della Penisola, con gli effetti più evidenti lungo l'Adriatico e al Sud. Tra Marche, Abruzzo e Molise le massime potranno attestarsi localmente intorno ai 21-22 gradi, scendendo sotto le medie del periodo.

Anche i venti tenderanno a intensificarsi, disponendosi prevalentemente dai quadranti nordorientali. Una configurazione che accentuerà ulteriormente la sensazione di fresco, segnando un breve assaggio di condizioni più tipicamente autunnali.

Il cambiamento, però, avrà durata limitata. Già da sabato 26 settembre un promontorio anticiclonico proveniente dall'Europa sudoccidentale tornerà a espandersi verso l'Italia, favorendo un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. Qualche residuo temporale potrà resistere sulla Sicilia orientale, mentre sul resto della Penisola torneranno sole e maggiore stabilità.

Ancora più stabile si annuncia domenica 27 settembre, quando il sole dovrebbe prevalere praticamente sull'intero territorio nazionale. Le temperature torneranno contemporaneamente a salire: sono previste massime generalmente comprese tra 24 e 27 gradi, con valori fino a 28-29 gradi nelle zone interne della Sardegna. Al Nord, domenica, alcune aree potrebbero raggiungere temperature anche 6-8 gradi superiori alle medie stagionali.

Quello di venerdì sarà quindi un passaggio perturbato rapido ma localmente intenso: temporali, vento e temperature in discesa attraverseranno soprattutto il medio Adriatico e il Mezzogiorno, prima del ritorno dell'anticiclone e di condizioni decisamente più miti nel primo weekend dell'autunno astronomico.