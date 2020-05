Meteo, vortice freddo in avvicinamento,nelle prossime ore sulla Pesinola temporali e grandinate

Un fronte freddo in scorrimento lungo il bordo destro dell'alta pressione sbilanciata dall'Europa occidentale alla Scandinavia ha raggiunto l'Italia a

METEO ITALIA PROSSIME ORE.

Al Nord al mattino ancora qualche rovescio o temporale su Lombardia, Veneto Emilia Romagna, basso Piemonte e Liguria, in graduale attenuazione.

In giornata ampie schiarite alternate ad addensamenti in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, specie su Prealpi lombardo-venete e Alpi piemontesi occidentali con alcuni rovesci o locali temporali in sconfinamento a Liguria e Romagna.

Al Centro avvio di giornata molto instabile su Marche, Toscana interna e Appennino con piogge e rovesci anche temporaleschi e localmente grandinigeni.

Fenomeni che persisteranno anche nel pomeriggio interessando anche Abruzzo e Lazio, a tratti intensi e con sconfinamenti alla costa centrale tirrenica, ma con tendenza ad attenuazione a partire dalla Toscana.

Limite nevicate sull'Appennino centrale intorno a 1900m.

Iniziali schiarite in Sardegna, ma con alcuni rovesci dal pomeriggio sul versante tirrenico.

Al Sud inizialmente poco o parzialmente nuvoloso salvo variabilità e qualche piovasco sull'alta Calabria tirrenica.

Aumentano le nubi in giornata su Molise, alta Puglia e Appennino in genere con formazione di acquazzoni e qualche temporale, in serata persistono piogge e rovesci su alta Campania, Molise, alta Puglia e Lucania.

Più soleggiato su Sicilia e bassa Calabria.

Temperature in calo.