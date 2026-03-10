Meteo weekend: perturbazione atlantica verso l’Italia, cambia tutto tra sabato e domenica

Una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia nel weekend del 14-15 marzo, con piogge al Nord, neve sulle Alpi e scenari incerti per il Centro-Sud.

L’evoluzione del meteo in Italia per il prossimo fine settimana resta sotto osservazione, con l’arrivo di una possibile perturbazione atlantica destinata a influenzare il tempo tra sabato 14 e domenica 15 marzo. Prima di questo cambiamento, la situazione atmosferica sarà caratterizzata da una fase più stabile e mite.

Il fronte perturbato previsto per giovedì interesserà inizialmente alcune regioni del Centro-Nord, per poi scivolare rapidamente verso le aree meridionali nella giornata di venerdì, ma in forma decisamente più attenuata. In questa fase si potranno registrare condizioni di instabilità pomeridiana soprattutto lungo le zone interne dell’Appennino centro-meridionale, mentre sul resto della penisola il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza soleggiato e stabile. Le temperature sono attese in lieve aumento, con valori in crescita di qualche grado rispetto ai giorni precedenti.

Tuttavia, sullo scenario europeo si sta già preparando un nuovo sistema perturbato in arrivo dal Nord Atlantico. Questa nuova perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia a partire da sabato, coinvolgendo inizialmente le regioni settentrionali. Il peggioramento dovrebbe manifestarsi gradualmente con nuvolosità in aumento, piogge sparse e possibili nevicate sulle Alpi, in particolare a quote medio-alte.

Nel corso della giornata di sabato il maltempo dovrebbe quindi concentrarsi soprattutto sul Nord Italia, mentre le regioni centro-meridionali resterebbero in gran parte ai margini del sistema perturbato. Qui il tempo potrebbe rimanere più stabile e luminoso, con qualche episodio di variabilità pomeridiana lungo le aree interne appenniniche, legata al passaggio ormai indebolito del fronte precedente.

La previsione per domenica appare invece più incerta. Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici suggeriscono che la traiettoria del nuovo fronte potrebbe modificarsi rispetto alle ipotesi formulate nei giorni precedenti. Non è infatti più così sicuro che la perturbazione attraversi l’intera penisola raggiungendo il Centro-Sud.

Secondo le indicazioni più recenti, il sistema perturbato potrebbe invece dirigersi verso il Mediterraneo occidentale e l’area delle Baleari, sfiorando solo marginalmente il territorio italiano. In questo scenario l’Italia vedrebbe un miglioramento progressivo delle condizioni atmosferiche già nel corso della giornata festiva.

Se questa tendenza verrà confermata, domenica potrebbe riportare schiarite più ampie al Nord, mentre al Centro-Sud persisterebbe soltanto una variabilità moderata. Nelle ore pomeridiane potrebbero formarsi addensamenti nuvolosi lungo le zone interne dell’Appennino, con qualche rovescio locale e possibili sconfinamenti verso le coste adriatiche, fenomeni comunque destinati a esaurirsi in serata.

Si tratta comunque di una tendenza meteorologica ancora in evoluzione. La distanza temporale e soprattutto l’incertezza sulla traiettoria della perturbazione atlantica rendono necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, che potrebbero confermare oppure modificare l’impatto del sistema perturbato sull’Italia nel weekend di metà marzo.