Meteo weekend, torna il sole ma arrivano temporali improvvisi domenica

Alta pressione sull’Italia ma correnti fredde minacciano stabilità, con rovesci soprattutto domenica tra Nord e Centro e temperature in lieve aumento fino sabato.

La seconda parte della settimana si apre con un deciso miglioramento delle condizioni meteo grazie al ritorno dell’alta pressione, destinata a estendersi su gran parte della Penisola già da venerdì. Tuttavia, secondo le più recenti analisi modellistiche, non mancheranno elementi di instabilità legati a infiltrazioni di correnti più fredde provenienti dall’Europa nord-orientale, che potrebbero influenzare il tempo soprattutto nella giornata di domenica.

Questo contrasto tra aria più calda e anticiclone da un lato e correnti fresche dall’altro potrebbe favorire la formazione di temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. Una dinamica tipicamente primaverile che riporta condizioni variabili dopo una fase più stabile.

Nel dettaglio, venerdì sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili e soleggiate su tutta l’Italia. Al Nord si segnala solo qualche addensamento mattutino e isolati fenomeni pomeridiani sui rilievi. Situazione analoga al Centro, dove il sole prevarrà con qualche nube sull’Appennino. Al Sud, prevalenza di bel tempo con locali piovaschi lungo la dorsale calabrese. Le temperature sono previste in lieve aumento, con venti deboli settentrionali e mari da poco mossi a mossi.

Per sabato, il quadro resta in gran parte positivo. Al Nord mattinata soleggiata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino emiliano. Al Centro condizioni stabili, salvo qualche isolato piovasco nelle aree interne. Anche al Sud tempo generalmente stabile con locali fenomeni sui rilievi. Le temperature continueranno a salire, con valori fino a 25-26°C nelle pianure del Centro-Nord.

La giornata di domenica rappresenterà invece il momento più instabile del weekend. Al Nord si prevedono nubi irregolari e primi piovaschi già dal mattino tra Lombardia e Nord-Est, seguiti da temporali più diffusi nel pomeriggio. Al Centro, dopo una mattinata discreta, sono attesi temporali tra Toscana, Umbria e Marche, con fenomeni più isolati tra Lazio e Abruzzo. Al Sud condizioni ancora prevalentemente stabili, ma con locali piovaschi su Calabria, Sicilia e, in serata, anche sul Molise. Le temperature subiranno un lieve calo, mentre i venti resteranno deboli.

Il quadro complessivo evidenzia dunque un fine settimana a due velocità: inizialmente dominato dal sole, ma con un ritorno dell’instabilità proprio nella giornata conclusiva.