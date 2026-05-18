Meteo weekend tra sole e piogge: dove cambia tutto entro domenica sera

Fine settimana variabile sull’Italia: schiarite diffuse, ma non mancheranno piogge sulle Alpi, rilievi calabresi e alcune aree interne delle isole maggiori.

Il weekend del 23 e 24 maggio si annuncia nel complesso stabile su buona parte dell’Italia, ma non completamente libero da insidie. Il quadro meteo sarà infatti diviso tra ampie schiarite, cieli sereni e qualche fase più instabile, soprattutto a ridosso dei rilievi e in alcune zone del Sud.

Nella giornata di sabato 23 maggio, il Nord vedrà condizioni discrete su gran parte delle pianure, con nubi sparse alternate a schiarite tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Il tempo risulterà invece più chiuso lungo le Alpi occidentali e centrali, dove saranno possibili piogge deboli. Più stabile il Nord-Est, con cieli sereni su molte aree e qualche annuvolamento sulle pianure emiliane.

Al Centro prevarrà un tempo generalmente tranquillo. Sul versante tirrenico si alterneranno nubi e aperture tra Toscana interna e dorsale appenninica, mentre altrove dominerà il sole. Situazione simile lungo l’Adriatico, con addensamenti sulle zone subappenniniche ma senza fenomeni rilevanti.

Più movimentato il quadro al Sud, dove il versante tirrenico presenterà maggiori differenze: piogge deboli sui litorali, tempo sereno sulle pianure campane e precipitazioni più consistenti sulla dorsale calabra. Sulle regioni adriatiche e sulle isole maggiori il tempo sarà invece più stabile, salvo qualche nube tra Catanese e Cagliaritano.

Domenica 24 maggio il miglioramento sarà più evidente. Al Nord-Ovest resisteranno piogge sulle Alpi, anche moderate sui settori centrali, mentre pianure e Riviera ligure avranno condizioni più asciutte. Al Centro il sole sarà prevalente, con nubi sui rilievi appenninici. Al Sud clima più stabile lungo le coste, ma con residua instabilità sulla Calabria interna e tra Sicilia interna ed Etna.