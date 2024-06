Migranti Salvati dall'Ong Tedesca in Arrivo a Ortona

Sono 106 i migranti che sbarcheranno al porto di Ortona nei prossimi giorni, probabilmente martedì, dopo essere stati salvati dalla nave della Ong tedesca Sos Humanity. La nave, che ha operato tra la Sicilia e l'Africa, ha ricevuto l'ordine dal Ministero dell'Interno di risalire l'Adriatico per raggiungere Ortona.

Sos Humanity è salita agli onori della cronaca anche per i risultati agghiaccianti di una recente ricerca sulle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Il rapporto, intitolato "Humanity Overboard" e diffuso in occasione della Giornata del Rifugiato, denuncia che le richieste di soccorso dei migranti non vengono deliberatamente trasmesse alle navi di soccorso civili. Secondo il rapporto, i soccorsi sono spesso ostacolati dalle autorità europee o interrotti dalla guardia costiera libica, talvolta con l'uso delle armi. Molti migranti in difficoltà vengono lasciati annegare o riportati in Libia da gruppi criminali pagati a caro prezzo e falsamente etichettati come guardacoste.