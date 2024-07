Minacce e Coltelli al Parco del Castello. Aggressori Scatenati al Compleanno di una Bimba

Una tranquilla serata di festa al parco giochi del Parco del Castello, dove si celebrava il secondo compleanno di una bambina, si è trasformata in un incubo. Intorno alle 21:30, un giovane di nazionalità straniera ha minacciato i presenti con un coltello, cercando di provocare una rissa.

La situazione si è fatta subito molto pericolosa. Secondo testimonianze raccolte l’aggressore avrebbe cercato di scatenare una reazione, contando sull'intervento di amici nascosti tra gli alberi. Solo la prontezza e il sangue freddo degli adulti presenti hanno evitato che la situazione degenerasse. Fondamentale è stato l’intervento tempestivo della Polizia di Stato, che ha neutralizzato il pericolo.

Una delle madri presenti ha voluto ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine per la rapidità e l'efficacia dell'intervento, nonché il marito e gli altri padri che sono riusciti a mantenere la calma: “Ringrazio la Polizia per essere intervenuta così rapidamente. Ringrazio mio marito e gli altri papà per aver saputo gestire la situazione”.

La signora ha poi sottolineato l’importanza di denunciare sempre questi episodi per contribuire a rendere la città più sicura: “Questa mia denuncia da sola forse non servirà, ma quella di tutti può ridarci la nostra città pulita da certi individui. Lavoro con tanti stranieri e li stimo molto, sono persone venute per avere un riscatto sociale. Questi individui, invece, rappresentano ciò che il Giudizio universale dovrebbe punire”.

L'episodio ha evidenziato ancora una volta la necessità di vigilanza e collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica.