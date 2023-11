Ministro Salvini Risponde ai Sindaci: Soluzione Imminente per i Pedaggi Autostradali A24-A25

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha risposto alla lettera inviata da 116 amministratori locali del Lazio e dell'Abruzzo riguardo ai problemi legati alla sicurezza e ai pedaggi sul tratto autostradale A24-A25. In risposta alla loro preoccupazione, il Ministro ha espresso il suo impegno a risolvere la situazione in tempi brevi.

La nota emessa dal Ministero dei Trasporti sottolinea che gli uffici del Mit, guidati da Salvini, hanno continuato a lavorare per trovare una soluzione ragionevole a questa problematica, con la speranza di annunciare presto sviluppi positivi. Il comunicato evidenzia inoltre l'apprezzamento per l'attenzione dei sindaci verso questa questione, che è stata ereditata dall'amministrazione precedente e gestita da ministri precedenti del Mit.

Il Ministero dei Trasporti ha assicurato ai sindaci che saranno informati non appena si verificheranno le condizioni necessarie per apportare le tanto attese novità. La risposta del Ministro Salvini dimostra la volontà di affrontare le preoccupazioni dei sindaci e trovare una soluzione adeguata per il bene della comunità.