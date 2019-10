Ministro dell'Ambiente Costa a Pescasseroli: " I Parchi diventino punto riferimento

"Abbiamo stanziato per la prima volta nella storia dei parchi nazionali oltre 85 milioni di euro. Lo abbiamo fatto perché questi parchi nazionali devono diventare i punti di riferimento di un diverso modo di concepire la tutela della natura, che coniughi il green, ma anche turismo ecocompatibile e la stessa tutela, che è la cosa più importante".

Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Pescasseroli per incontrare i vertici del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm). "Abbiamo in animo, con la legge di stabilità, di costituire le zone economiche ambientali per i parchi.

Quindi vuol dire dare un di più non solo in termini economici, ma anche normativi, alle persone che vivono nei Parchi".

Riguardo al Pnalm, ha aggiunto Costa, "la nuova governance è una scelta che ho fatto io insieme ai presidenti delle tre Regioni, Abruzzo, Lazio e Molise. Non ho dovuto trattare o negoziare, questo vuol dire che c'è la voglia e anche l'aspettativa di grandi cose".