Minorenne fermato con coltello al terminal bus, 21enne con cocaina al Duomo

Controlli serrati delle forze dell'ordine in città portano al sequestro di armi e stupefacenti, con due giovani denunciati.

Nei giorni scorsi, le pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno effettuato due interventi distinti che hanno portato al fermo di due giovani, entrambi trovati in possesso di oggetti illegali. Il primo episodio si è verificato nei pressi del terminal bus Lorenzo Natali, dove un ragazzo straniero di appena 17 anni è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello nascosto nella tasca del giovane. L'arma è stata prontamente sequestrata e il minore è stato denunciato alla Procura del Tribunale per i minorenni dell'Aquila per porto abusivo di armi.

Il secondo intervento ha visto protagonista un giovane di 21 anni, fermato mentre si aggirava con fare sospetto nei dintorni di Piazza Duomo. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di una somma di 600 euro in contanti, per la quale non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Anche in questo caso, la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, portando alla denuncia del giovane per detenzione di droga a fini di spaccio.

Questi episodi si inseriscono in un contesto di intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine nelle aree sensibili della città, con l'obiettivo di contrastare la criminalità giovanile e l'uso di sostanze stupefacenti.