Miss Italia 2023 è la Figlia di un Senatore Leghista. La Reginettà è Francesca Bergesio

"La giovane di Bra, residente a Cervere, conquista la corona in una finale che vede il Piemonte tornare vincitore dopo 18 anni."

Francesca Bergesio, una ventenne di Bra, residente a Cervere, è stata incoronata Miss Italia 2023, trionfando nella finalissima tenutasi in diretta streaming a Salsomaggiore Terme. La giovane si era presentata al concorso portando la fascia di Miss Piemonte e ha catturato l'attenzione della giuria con la sua bellezza, caratterizzata da capelli scuri e un sorriso accattivante.

La finalissima, condotta dalla showgirl Jo Squillo, ha visto Francesca Bergesio essere incoronata dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, e dal presidente della giuria, Vittorio Sgarbi. La ventenne del Piemonte ha così sbaragliato la concorrenza, lasciandosi alle spalle Veronica Lasagna, ventenne mantovana arrivata seconda, e la ventitreenne sarda Siria Pozzi, classificatasi terza. Il titolo di Miss Social è stato assegnato ad Elisa Novello.

Francesca, alta 1,80, con occhi e capelli castani, ha recentemente iniziato gli studi di Medicina a Roma, dopo essersi diplomata al Classico Europeo. Figlia del senatore della Lega Giorgio Bergesio, Francesca Bergesio si è distinta fin dall'inizio della competizione, ricevendo la fascia di Miss Piemonte ad agosto a Barbaresco (Cuneo) da Ronn Moss, noto come lo storico Ridge di Beautiful.

Il Piemonte conquista così il titolo di Miss Italia per la quinta volta, con le precedenti vittorie di Edelfa Chiara Masciotta nel 2005 e Cristina Chiabotto nel 2004. La nuova reginetta di bellezza ha espresso la sua emozione, dichiarando: "Questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore. Vorrei specializzarmi in cardiochirurgia", aggiungendo che pur perseguendo una carriera medica, non esclude l'idea di affiancare al suo lavoro il mondo della moda o del cinema.

Durante la serata, Francesca è stata abbracciata dalla mamma Ilaria Abrate e dalla sorella Virgina, aggiungendo un tocco di emozione alla vittoria. La finalissima di Miss Italia 2023 è stata caratterizzata dalle performance di ospiti speciali come il rapper Icy Subzero, la violinista Laura Marzadori, il soprano Chiara Guerra, il Piceno Pop Chorus e la danzatrice Petra Conti.