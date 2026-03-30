Missili, tensioni e vittime: il Medio Oriente sull’orlo dell’escalation totale

Dalla Turchia al Libano, passando per Iran e Siria, cresce la pressione militare mentre la diplomazia resta fragile e gli scenari internazionali si complicano rapidamente

Si intensifica il quadro di instabilità in Medio Oriente, dove nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi che alimentano la tensione tra Iran, Stati Uniti, Israele e Paesi limitrofi. Il ministero della Difesa turco ha confermato che un quarto missile balistico proveniente dall’Iran è stato intercettato dai sistemi Nato dopo essere entrato nello spazio aereo della Turchia, segnando un ulteriore passaggio critico nel conflitto in corso.

Sul fronte libanese, si aggrava il bilancio delle vittime tra i caschi blu dell’Unifil: nel giro di poche ore sono morti tre soldati, tutti di nazionalità indonesiana, mentre altri militari risultano feriti. Le circostanze degli episodi restano ancora da chiarire, ma le autorità Onu segnalano difficoltà operative legate alla sicurezza nelle aree coinvolte.

Nel frattempo, la Siria denuncia un attacco su larga scala con droni contro basi militari vicino al confine con l’Iraq. Secondo l’esercito siriano, la maggior parte dei velivoli è stata intercettata, mentre resta aperta la valutazione su possibili risposte militari.

Da Teheran, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie ha confermato la morte di Alireza Tangsiri, comandante della Marina dei pasdaran, già annunciata nei giorni scorsi da Israele. Nonostante la perdita, le autorità iraniane sostengono di mantenere il controllo strategico dello Stretto di Hormuz, area chiave per il traffico energetico globale.

Sul piano politico, gli Stati Uniti continuano a esercitare pressione. Donald Trump ha parlato di “progressi nei negoziati” con l’Iran, ma ha anche minacciato interventi su infrastrutture strategiche, tra cui l’isola di Kharg, in caso di mancato accordo. Da parte iraniana, le proposte americane sono state definite “irragionevoli”, con contatti che continuano solo tramite intermediari internazionali.

Anche l’Europa si muove. La Spagna ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo ai voli coinvolti nelle operazioni militari, segnando una presa di distanza dall’azione congiunta di Washington e Tel Aviv. Parallelamente, il premier britannico Keir Starmer ha ribadito la volontà del Regno Unito di non essere coinvolto direttamente nel conflitto.

Il quadro complessivo resta altamente fluido, con nuovi sviluppi attesi nelle prossime ore mentre la comunità internazionale monitora una crisi che rischia ulteriori allargamenti.