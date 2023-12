Misteriosa Fuga di una Dodicenne: Trovata a Castel di Sangro dopo Settimane di Ricerche

Una vicenda dal sapore enigmatico si è dipanata nelle ultime ore, coinvolgendo una bambina cinese di dodici anni, misteriosamente scomparsa dall'hinterland di Roma e ritrovata ieri a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. La madre della giovane avrebbe denunciato la sua sparizione solo dopo cinque giorni, aprendo così le porte a una serie di domande ancora senza risposta.

I carabinieri sono entrati in azione per far luce su questa intricata vicenda, che ha visto la bambina camminare lungo una strada del centro sangrino in compagnia di altri ragazzi cinesi. Fermato il gruppo, la dodicenne è stata condotta in caserma, e la famiglia è stata informata del ritrovamento. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione i dettagli degli spostamenti della bambina durante il periodo della sua scomparsa.

Da una prima ricostruzione emergono dettagli inquietanti: sembra che la dodicenne abbia raggiunto Castel di Sangro da sola, attratta dalla neve, dopo aver conosciuto i suoi connazionali su una chat cinese. La situazione familiare è descritta come critica, e ora gli investigatori stanno cercando di comprendere se l'allontanamento della bambina sia stato indotto e se ci siano state promesse o prospettive che l'hanno spinta a lasciare il paese romano in cui vive con la madre.

Attualmente, nessuna ipotesi viene esclusa, e la bambina è stata trasferita all'ospedale di Sulmona per accertamenti medici. Nonostante le ricerche intense, al momento non sono emersi segni di violenza fisica. La madre è stata avvisata dai carabinieri e si è recata immediatamente sul posto. Sorprendentemente, la denuncia della scomparsa è stata presentata solo dopo cinque giorni, aggiungendo ulteriori strati di mistero a questa storia dai contorni oscure. La famiglia, coinvolta in un contesto delicato, è al centro delle attenzioni e sarà seguita da specialisti.

La vicenda, che si è svolta ai margini sociali della periferia di Roma, è ora al centro delle indagini dei carabinieri della Capitale, che si apprestano a gettare luce su questo intricato caso, chiamando in causa non solo le circostanze della fuga, ma anche il contesto familiare che sembra celare molti segreti. Una storia che si è conclusa, almeno momentaneamente, sulle montagne d'Abruzzo, dove la neve è stata la forza trainante di una fuga infantile.