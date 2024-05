Misterioso Infortunio: Operaio Nordafricano in Gravi Condizioni Lasciato Davanti all'Ospedale

Un operaio trentenne di origine nordafricana, residente a Vasto, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. L'uomo, con gravi traumi al bacino e all'addome, è stato trovato in condizioni critiche venerdì mattina.

La vicenda è avvolta nel mistero. Due uomini non identificati lo hanno lasciato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto, per poi dileguarsi immediatamente. Dopo le prime cure e gli accertamenti diagnostici, il quadro clinico preoccupante ha spinto i medici a trasferirlo d'urgenza a Pescara, dove è stato ricoverato in rianimazione.

Le forze dell'ordine stanno indagando per scoprire le cause del politrauma. Le ferite sono compatibili con una caduta da un'altezza elevata, suggerendo un possibile incidente sul lavoro o un incidente stradale. L'operaio, non ancora in grado di fornire spiegazioni, rimane in condizioni stabili ma critiche.

Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'ospedale e delle strade circostanti per identificare chi ha portato l'uomo al San Pio e ricostruire gli eventi precedenti al suo arrivo in ospedale.