Mistero dell'uomo scomparso: Giuseppe Marini, 77 anni, in fuga con una Toyota rossa

La città è in allerta mentre le ricerche proseguono per trovare Giuseppe Marini, un uomo di 77 anni, residente a Teramo, che si è misteriosamente allontanato a bordo della sua Toyota rossa, modello LJ70, targa CH299352. Le zone circostanti come Villa Brozzi ad Altavilla e Montorio al Vomano sono al centro delle indagini.

Marini è descritto come un uomo di circa 163 centimetri di altezza, con un peso di 56 chilogrammi, capelli grigio-brizzolati e occhi azzurri. Al momento della scomparsa, indossava jeans e una camicia.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente la Questura, le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco al numero di emergenza unico europeo 112.