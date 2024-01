Mobilitazione di Solidarietà in Cina per il Chef Italiano Coinvolto in un Grave Incidente

La comunità di Pechino si unisce per sostenere il giovane chef italiano Daniele Ferrari, 35 anni di Varese, in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale in scooter. Ferrari, parte del prestigioso staff di Niko Romito e in servizio presso il Bulgari Hotel di Pechino, ha trascorso gli ultimi sei anni in Cina, dopo una serie di collaborazioni di successo con rinomati stabilimenti come l'Albereta, il Dorchester di Ducasse e il Mandarin Oriental di Londra.

L'incidente, risalente al 13 gennaio scorso, è stato reso pubblico solo recentemente attraverso un articolo diffuso sul canale ufficiale WeChat, la piattaforma cinese di messaggistica e scambio di contenuti multimediali, del quotidiano locale The Bejinger. La notizia è stata successivamente confermata dall'ufficio stampa dello chef Romito alla rivista specializzata enogastronomica Virtu Quotidiane.

Attualmente ricoverato in ospedale in condizioni gravi, Ferrari ha subito lesioni multiple, rendendo necessarie cure mediche complesse e continue. Una raccolta fondi è stata avviata con l'iniziativa "Together for Daniele" poiché la sua copertura assicurativa non è sufficiente a coprire i costi delle necessarie procedure mediche per la sua ripresa.

La comunità italiana a Pechino ha risposto con solidarietà, contribuendo finora a una discreta somma di denaro, seppur ancora lontana dall'importo necessario per affrontare tutte le spese mediche. La situazione di Daniele è critica, e il sostegno continuo è fondamentale per garantirgli le cure necessarie durante il percorso di recupero.