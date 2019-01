Mondo della sanità aquilana in lutto, è morto il prof. Gaspare carta

E' morto oggi a causa di una brutta malattia il professor Gaspare Carta, il prof. Carta è stato per anni il primario del reparto Ginecologia all'ospedale "San Salvatore", oltre ad essere un docente universitario.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo politico, universitario e della sanità aquilana.

Il primo cittadino Pierluigi Biondi si è così espresso in una nota: "Apprendo con profondo dolore della scomparsa del professor Gaspare Carta. Un'eccellenza di livello internazionale, che ha fornito un contributo determinante alla crescita della sanità e dell'università nella nostra città".

"Ai famigliari giungano le più sentite condoglianze personali e della municipalità aquilana

Così il manager della Asl, Rinaldo Tordera, ricorda il prof. Gaspare Carta, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di L’Aquila scomparso oggi a 68 anni.

“In lui convivevano, in mirabile equilibrio, l’affettuosa umanità della persona e la profonda competenza del professionista” “Lo conoscevo da molto tempo”, dichiara Tordera, “ma quando sono arrivato alla guida della Asl ho apprezzato ancora più a fondo lo spessore personale e professionale del prof. Carta con cui mi confrontavo quasi tutti i giorni sulle tematiche sanitarie e su quelle del suo reparto”

“Il professore, del resto, oltre ad essere una straordinaria risorsa per l’ospedale di L’Aquila e un patrimonio di esperienza per la stessa sanità della Regione, interpretava da anni, grazie al suo carisma, il ruolo di ambasciatore della Asl in Italia e fuori”

“Ciò era dovuto alla sua consolidata credibilità, riconosciuta durante i prestigiosi convegni che organizzava e cui partecipava anche all’estero, tra cui quello di qualche anno fa in Cina dove fu accolto con deferenza dai massimi luminari locali della disciplina ”

“Un’autorevolezza che gli derivava dalla competenza e dalla costante disponibilità che manifestava con tutti, senza ostentare mai sussiego”

“Se ne va un uomo che ha dato tanto a tutti e che voglio salutare con accenti di grande commozione, esprimendo il cordoglio e la vicinanza a tutti i familiari. La nostra sanità perde oggi un gigante di bravura e di affabilità”

Tristezza infinita per perdita Gaspare Carta. Un sorriso che non si spegne,gentilezza e competenza infinite, queste le parole di Stefania Pezzopane, “La prima volta che andai da lui, aspettavo mia figlia, ed avevo le apprensioni di ogni donna che sta per diventare mamma. Il suo sorriso mi conquisto’ e pure se doveva dirti una cosa dolorosa , sapeva come farlo.

Non lasciava mai morire la speranza. Conosceva non solo il corpo delle donne, ma il nostro cuore.Gaspare era una persona speciale. Mi era stato vicino in gravidanza con le sue attenzioni e la sua meravigliosa competenza. E poi con il Progetto Afrique, assieme al suo giovane allievo Pietro Iovenitti, da Presidente della Provincia, realizzai con lui iniziative e progetti meravigliosi.

Sapevo della sua malattia, lo avevo sentito da poco, a Natale, dopo la pubblicazione del suo saluto su fb.

Portero’ sempre con me il ricordo del suo sorriso, della sua competenza, umanità,gentilezza e signorilità. Abbraccio la famiglia e gli amici.”

Lo sconcerto e il cordoglio del mondo universitario è stato espresso dalla Rettrice Paola Inverardi:

L'Università dell'Aquila con dolore e commozione comunica la triste notizia della scomparsa di Gaspare Carta, già professore ordinario di Ginecologia e ostetricia del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente.

La Rettrice esprime, a nome di tutto l'Ateneo aquilano, sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia del collega.